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國民黨南台灣鐵三角廟口開講　謝龍介表態...力挺侯友宜出線

▲謝龍介、柯志恩、蘇清泉萬丹萬惠宮開講 。（圖／蘇清泉服務團隊提供，下同）

▲謝龍介、柯志恩、蘇清泉在萬丹萬惠宮前開講 。（圖／蘇清泉服務團隊提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

2022國民黨台南市長選人謝龍介、高雄市長候選人柯志恩、屏東縣長蘇清泉今(6)日上午在屏東縣萬丹鄉萬惠宮舉辦廟口開講，期許國民黨提名一個會贏的總統候選人，順勢翻轉南台灣。

廟口開講，由台北市議員李明賢、屏東市民代表傅建雄主持，參與人員另有台南市議員蔡建豪、屏東縣議員黃明賢、萬丹鄉籍縣議員洪宗麒、萬丹鄉長李建霖、前鄉長郭寶聯、萬丹鄉民代表羅司倫等人。

內埔鄉果農從內埔載來鳳梨，分送在場鄉親每人一顆；萬丹鄉親則提供紅豆餅，讓在場鄉民品嘗，象徵和鄉親站在一起打拚決心。

▲謝龍介、柯志恩、蘇清泉萬丹萬惠宮開講 。（圖／蘇清泉服務團隊提供，下同）

▲謝龍介、柯志恩、蘇清泉萬丹萬惠宮開講 。（圖／蘇清泉服務團隊提供，下同）

首先開講的蘇清泉表示，2022年選舉揭曉，經鄉親與他、謝龍介、柯志恩的努力，比2022年多得80萬選票，顯見南台灣鄉親對民進黨執政表達不滿，不再讓民進黨予取予求。

蘇清泉說，1名孕婦最近到安泰醫院生下雙胞胎，手中還有1名2歲的幼兒，她的父親向他抱怨，「蘇院長你如果選贏，嬰兒就可免健保費，每年還有12萬元補助」；他批擊縣政府只會放煙火、辦活動，其他都沒有作為。他已進行民、刑事訴訟，討回公道；而南台灣鐵三角今天正式成立，就是宣誓和鄉親站在一起翻轉南台灣的決心，讓南台灣多贏一點。

▲謝龍介、柯志恩、蘇清泉萬丹萬惠宮開講 。（圖／蘇清泉服務團隊提供，下同）

柯志恩說，蘇清泉告訴她只是一個記者會而已，不料到場的鄉親這麼多，可見大家都很關心誰代表國民黨參選總統，不管誰代表國民黨參選，民進黨做這麼爛，誰出來大家都會全力支持。

她去年選高雄市長時，有20場在廟口開講，因為沒錢，廟口最省，不必動員，想聽的就來，也是和鄉親最近的距離，今天站在這裡，很高興也很感傷，屏東鄉親2~30年來給民進黨機會，鄉親的生活有愈過愈好嗎？以前大家說國民黨做的很爛，但國民黨做得再爛也不缺雞、缺電，民進黨執政，給鄉親過到什麼樣的苦日子。防疫經費8400億，缺疫苗、缺快篩、缺口罩，現在還缺雞蛋；台南、高雄、屏東鄉親都給民進黨2~30年機會，「有夠了」。

▲謝龍介、柯志恩、蘇清泉萬丹萬惠宮開講 。（圖／蘇清泉服務團隊提供，下同）

謝龍介則說：「寵子不孝，寵豬扛灶，中華民國到台灣70多年來第1次出現奇蹟買口罩、快篩、疫苗、雞蛋都要排隊的奇蹟，鄉親支持民進黨，不要求大富大貴，只要求安居樂業，現在要求三餐溫飽；但無能政府，官商勾結，錯誤的能源政策，太陽能板官商黑真槍綁在一起，這塊大餅，大到官商勾結吃不下，找黑道來看顧。這種政府要換，用選票下架貪汙的政府。」

謝龍介表示：「柯志恩說南台灣顧好，要輸就有限，國民黨如果提名錯誤，就不好，國民黨提名的人選很重要，一定要能與南台灣鄉親感情搏作夥，雖然最後誰出線，大家都一定支持，但能在民進黨手中拿3％本土票的新北市長侯友宜，絕對是第一人選。」

他表示，與侯不熟，但支持一個會贏的人，要給人民幸福的人；若最後黨中央提名別人，他們鐵三角同樣含淚輔選，他仍質疑「哪有會贏的不提，提那個不會贏的」。

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