賴清德官方YT頻道訂閱數慘淡　黃揚明揭原因：人設不符民進黨

▲中華民國副總統賴清德。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹宜庭／台北報導

副總統賴清德確定代表民進黨出戰2024總統大選，但近期民調卻有下滑趨勢，且其官方YouTube頻道正式上線後，訂閱人數遭外界質疑比其他政治人物還少。資深媒體人黃揚明6日表示，賴清德比較像綠營傳統的政治人物，「礦工之子也能當上台南市長、副總統」，但現在綠營已經變成政二代、勾結黑金、濫用權力的形象，與賴影片呈現出來的人設不一樣，自然也不會有年輕人願意推廣。

黃揚明今日在節目《周末大爆卦》中指出，賴清德之前曾說他不搞網軍，所以他的頻道成立3天才1萬多人訂閱，第一支影片流量，從上架到現在也才4萬多點閱，跟很多政治人物的影片相比，流量並不高。因此他建議，賴清德應將頻道名稱改為「賴Tinder」，一定會有更強的社交力。

黃揚明分析，賴清德比較像傳統民進黨的政治人物，大部分沒有背景，但現在民進黨已經變成「我是誰誰誰的兒子、我是誰誰誰的小孩」。也就是說，民進黨從過去的礦工之子也能當上台南市長、副總統，到現在幾乎都要又富又貴的才有可能出頭，「難道沒人發現這與民進黨最開始的人設不一樣嗎？」那個「清廉、勤政、愛鄉土」的形象已經不一樣，與黑金等背景複雜人士互動越來越密切，有了權力就濫權使用，這才是賴清德真正的問題。

黃揚明說，這不是賴清德拍一支影片去描述童年生活就能解決，因為這不符合民進黨的人設，自然年輕人不會有興趣幫忙推廣，所以他也建議，賴清德應該多向總統蔡英文學習，找網紅合作。黃揚明補充，當時蔡英文因為要贏過賴清德才成立YouTube頻道，並且花了一系列功夫都在跟網紅合體，但賴清德是否有辦法做到這樣？

黃揚明表示，如果賴清德沒有辦法接受，那在網路宣傳的部分不會占到便宜，因為年輕人想看的就是賴能否超越自己的人設。他更強調，賴清德現在跟民進黨是生命共同體，執政黨的包袱賴要全部承擔，不是拍一支影片就能與權貴、黑金等問題切割。