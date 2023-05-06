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本命區淪陷！賴清德新北民調超車侯友宜　綠委點3關鍵

▲▼中華民國副總統賴清德。（圖／記者湯興漢攝）

▲中華民國副總統賴清德。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

《美麗島電子報》日前公布2024總統大選民調，民進黨主席賴清德以35.4%支持度領先新北市長侯友宜的26.0%、民眾黨主席柯文哲22.0%，就連侯「本命區」新北市都落後賴清德6個百分點。民進黨立委許智傑6日表示，相關數據凸顯幾個問題：民眾不買單落跑市長、施政沒有亮眼成績，且賴清德是新北萬里人，新北人支持新北人反應在民調數字上。

根據《美麗島電子報》民調數據顯示，若藍綠白皆投入選戰，在「賴柯侯」三腳督組合中，賴清德支持度35.4%居冠、侯友宜26.0%居次、柯文哲22.0%居末；而在「賴柯郭」三腳督組合中，賴清德以35.5%支持度排名第一、柯文哲22.6%排名第二、鴻海創辦人郭台銘22.5%排名最後。

對於賴清德在新北市民調領先，許智傑表示，侯友宜連新北本命區民調也落後，而且落後6個百分點超過誤差範圍，凸顯3個大問題：第一、國民黨連三屆提名落跑市長選總統，民眾不買單。第二、侯友宜施政沒有亮眼成績，市民不滿意。第三、賴清德是新北萬里人，新北人支持新北人反應在民調數字上。

許智傑表示，綜合以上三點，自己很有信心，大家會繼續努力，希望賴清德主席可以翻轉新北，翻轉傳統的藍綠板塊。

該民調訪問期間是5月2日至3日，對象是設籍在全台22縣市，年滿20歲的民眾，調查方法為訪員進行的電腦輔助電話訪問方式。抽樣設計是以對中華電信全台住宅電話進行「等比分層隨機抽樣」，隨機跳號（RDD）末2碼，有效樣本1070人，抽樣誤差在95％信心水準下約正負3個百分點。

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