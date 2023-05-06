「漲比缺更痛苦！」　柯志恩喊政黨輪替：姑息民進黨不會帶來謙卑

▲國民黨屏東縣長落選人蘇清泉（左）、國民黨智庫執行長柯志恩（中）、前台南市議員謝龍介（右）。（圖／翻攝自Facebook／柯志恩）

記者詹宜庭／台北報導

「南台灣鐵三角-翻轉台灣廟口開講」6日上午10時在屏東縣萬丹鄉萬惠宮前開講，由九合一大選中代表國民黨參選台南市長的謝龍介、高雄市長柯志恩及屏東縣長蘇清泉3人擔網主講。柯志恩表示，現今社會雖然什麼都缺很辛苦，但什麼都漲更痛苦，強調「姑息民進黨不會帶來謙卑，政黨輪替才有盼望。」

柯志恩表示，今早與謝龍介、蘇清泉合體，一起到屏東萬丹媽祖廟開講，再次踏上廟口舞台，感動與回憶瞬間湧上心頭。去年他們都在沒有資源且不被看好的情況下，打出漂亮的一仗。她指出，國民黨從2020年總統大選藍綠得票差距破百萬，縮小至29萬，支持者增加近78萬，這不僅僅是數字的增加，更代表著民心渴望改變，或許只要再往前跨一步，「改變」就不再只是夢想。

「這些年我們過得好嗎？相信大部分的人答案是否定的，不僅缺水、缺電、缺地、缺工、缺蛋、缺人才，疫情期間還缺疫苗、缺快篩，這樣的政府我們還要忍受多久？」柯志恩批評，雖然什麼都缺很辛苦，但什麼都漲更痛苦，包括水果、雞蛋、豬肉、沙拉油、電價等全部都漲價，只有薪水沒有漲。

柯志恩開嗆，現在內政經濟無能、兩岸外交失能，台海成為全球最危險的地方，邦交國也快斷光，孩子還沒進職場，恐怕就要先上戰場。柯志恩強調，台灣人民不要什麼都缺的壞日子，要衣食無虞的好日子，要和平安定的生活，不要兵凶戰危的過活。她也認為，或許有人對國民黨感到失望並猶豫，但姑息民進黨不會帶來謙卑，輪替才有盼望。