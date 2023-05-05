不漲反降！屏東首支在地平價小農「阿猴鮮乳」　5／5上市

▲屏東在地平價小農「阿猴鮮乳」5日上市 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府與中華民國台農鮮乳廠、家福股份有限公司合作，推出新品牌「阿猴鮮乳」，5日舉辦上市發表會，即日起，民眾可於全台家樂福量販店、家樂福超市、家樂福線上購物及農會生鮮部購得阿猴鮮乳，將以936毫升裝每瓶72元、1858毫升裝每瓶139元的安心價供應。

縣長周春米表示，屏東縣全縣計有104場畜牧場，飼養將近2萬3千頭牛隻，飼養頭數佔全國位第二，每年生產生乳8萬多公噸，年產值23億元，是縣內相當重要產業。

縣府指出，「阿猴鮮乳」是農委會、屏東縣政府輔導之里港鄉酪農戶與中華民國台農鮮乳廠及家福股份有限公司合作所推出的新品牌鮮乳，由里港鄉牧場直送台農鮮乳廠，每位在地酪農戶經營畜牧場資歷均超過25年，是不折不扣的在地小農，酪農從原物料到乳牛飼養管理層層把關，以高標準要求，保留原鮮乳風味，讓消費者喝的到純純的牛奶香。

家樂福公共事務部長陳依芳表示，「阿猴鮮乳」將長期定位在安心價，提供消費者價格平穩且穩定屏東鮮乳的供需平衡，不僅能鼓勵在地生產及在地消費，也讓所有消費者買得安心，相信透過上市發表及多方的互信支持下，讓支持國產鮮乳的鄉親朋友們買得放心。

阿猴鮮乳目前有5戶酪農供貨，總飼養頭數近千隻；酪農戶分享生產好喝的鮮乳有三個重要關鍵，分別是營造乳牛合適的生長環境、給予乳牛隻均衡的營養、照顧乳牛肚子裡的微生物；讓所飼養的乳牛在符合動物保護及福利的環境中成長，自然能產出優質濃、純、香的鮮乳。