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屏東縣政府提供294暑期工讀職缺　5／8起網路報名

▲屏東縣政府啟動暑期工讀。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣政府啟動暑期工讀 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府今年度持續辦理暑期工讀活動，公部門部分由各局處共同彙整提供294名職缺，學生工讀期間比照基本工資，月薪為2萬6400元。報名期間自112年5月8日上午9時起至112年5月12日下午5時止，採網路報名方式，工讀期間自112年7月3日至112年8月31日止共計2個月，歡迎符合資格的大專青年學生踴躍報名。

勞動暨青年發展處表示，大專青年學生暑期工讀計畫，由縣府內25個局處單位提報業務相關職缺，共計86個計畫、294名額，學生可評估各單位工作項目、內容、地點及所需專長等，再上網依序選填3個志願；後續將統一於112年6月3日（星期六）在大同高中及枋寮高中分區辦理屏北場及屏南場面試活動，由各局處指派專人與學生進行一對一面試，讓學生提早體驗面試求職過程。

▲屏東縣政府啟動暑期工讀 。（圖／記者陳崑福翻攝）

勞青處指出，這次暑期工讀計畫相當多元，其中文化處「屏菸1936文化基地職場體驗計畫」、勞青處於屏東智慧農業學校的「農夫小學青年Hi Light計畫」往年均為熱門職缺，學生將體驗策展相關流程並導覽民眾參觀，近距離接觸展覽品；屏東智慧農業學校的料理教室、農夫小學市集、青年小聚、食農教育等活動也廣受學生喜愛；另外傳播暨國際事務處除了提出「新聞輿情收集」、「行銷傳播職場教育」等計畫外，今年特別新增「涉外事務職場教育計畫」，學生將協助縣府接待外賓及國際交流等，預計將吸引外語專長及外交事務有興趣的學生報名。

勞青處說明，今年度學生工讀期間比照基本工資，月薪為2萬6,400元，除了基本條件資格外，縣府為保障弱勢學生權利，若具有福利身分將優先錄取。另外，本計畫一律採取網路報名，要報名的學生須至「屏東縣青年創業服務網」（https://www.ycpt.org.tw/）註冊會員，點選「屏東縣政府112年度大專青年學生公部門暑期工讀」專頁進行報名，簡章及相關職缺資訊將自5月8日上午9時起在勞動暨青年發展處官方網站與FB粉絲專頁、屏東縣青年就創業服務網及屏東縣青年學院FB粉絲專頁公告及下載。

勞青處補充，今年度新增了「地方創生見習行動計畫」，共計有60個名額，將地方創生場域納入暑期工讀之選項內，提供更多元型態的工作機會，另由在地團體結合見習計畫每單位提報1至3名需求，直接由縣政府審查核定，期待結合在地青年團隊，讓大專青年實際踏入地方產業工作，增加青年對土地的認識及認同感，預定於5月11日（星期四）下午2時30分於屏東智慧農業學校（地方創生南區青聚點）辦理徵件說明會，也歡迎在地團體踴躍參加提報計畫。

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