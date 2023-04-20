　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

屏東阿北午後騎電動車外出　深夜徘徊街頭…里港警助返家

▲里港警分局舊寮派出所副所長陳正賢與警員陳瑀桓送黃姓阿北返家 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲里港警分局舊寮派出所副所長陳正賢與警員陳瑀桓送黃姓阿北返家 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣高樹鄉黃姓阿北下午騎電動車外出，到深夜還未返家，讓家裡老伴很擔心，里港警分局員警執行巡邏勤務獲報，發現他在街道徬徨無助，帶回派出所查詢身分，送他返家，已是深夜1點半，讓他老伴鬆了一口氣。

▲里港警分局舊寮派出所副所長陳正賢與警員陳瑀桓送黃姓阿北返家 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲里港警分局舊寮派出所副所長陳正賢與警員陳瑀桓送黃姓阿北返家 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

里港警分局舊寮派出所副所長陳正賢與警員陳瑀桓於日前凌晨時分聯合服勤擔服巡邏勤務，接獲轄內熱心村長通報，在高樹鄉華光路段發現有阿北徬徨無助佇立於路邊，兩員立即前往了解，發現他疑似迷失方向，而所騎乘之電動車失去電力，由於無法查明身分，

陳員等二人遂一人牽車、一人駕駛巡邏車將疲憊的老翁帶回派出所稍作休息，確定身分後將他平安帶返家中。這時，家中老伴早已苦等多時。老伴表示，二人均已高齡獨自住於鄉下，其先生自當日下午出門後都沒返家，讓她相當擔心，警方將老翁送回家中時已深夜1時30分許，感謝員警熱心且積極協助，讓先生得以平安返家。

里港警分局分局長何明祥肯定陳員二人，主動積極為民服務精神，值為同仁表率。也呼籲，民眾家中長輩如高齡患有失智情形，要多多關懷陪伴，避免讓其獨自出門，若失去聯絡切勿慌張，只要發覺親屬行蹤不明即可向警方報案協尋，讓警方協助找到回家的路。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
天后宮淹了！廟埕變池塘　天公爐、神桌全泡湯
不忍了！曾格爾怒嗆郁方：對我施壓做假新聞
梁云菲「IG突現1變化」！　私密片外洩神隱
張育成視訊陪產迎女兒！　激動眼眶全是淚
快訊／于美人參選中正萬華立委！　喊「萬中選一黨」
豪雨炸整夜　湍急紅河滾滾而下民眾傻眼
鹿港大淹水慘況曝　「水深及小腿」變池塘
快訊／淡水大火「神明廳斷活路」再添1死　共4人亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

4／22世界地球日福興植樹　南投林管處邀民投資我們的星球

睽違3年！秀姑巒溪泛舟三鐵6／11強勢回歸　參加就送耐磨防水袋

屏東阿北午後騎電動車外出　深夜徘徊街頭…里港警助返家

媽祖功德箱遭竊孫悟空也趕來支援？！　安平警力逮香油錢竊賊

苗栗地標「新東大橋」雨中點燈　熄燈3年...再現「回到家的感覺」

快訊／台中豪雨「馬路變紅河」景象曝！　民眾涉險硬闖

111年生態給付參與農民近4成拍到石虎　南投縣公開表揚棲地守護者

響應世界地球日　新北生態工法4年減碳2100公噸

愛地球愛台灣　漁世風華環保書畫特展開跑

中原大學迎全大運　校友邱秋林捐款500萬「實英運動場」亮相

梁云菲私密影片外流：真的很害怕！　前後任男友發聲...金剛怒「不是我」

國中弟園遊會炒飯秀絕技　大火快炒、翻鍋都難不倒

高雄振天宮現神秘巨鞋印　廟方調監視器未見人影！

徐乃麟愛孫睡翻「雷都打不醒」　曝「曾有4個孩子」：很痛苦的決定

老師穿短裙跟學生尬舞　扭電臀洩火辣曲線！

林心如打羽毛球超ㄎ一ㄤ 郭雪芙刷燒焦鍋：怨念好重

最強春雨全台連炸3天！　中南部「紅到發紫」

轎車違規迴轉害重機險撞！　騎士追上1拳擊碎擋風玻璃

老師穿短裙跟學生尬舞 扭電臀秀火辣曲線

男愜意躺椅「黑熊突亂入」　對看3秒嚇傻：何時來的？

4／22世界地球日福興植樹　南投林管處邀民投資我們的星球

睽違3年！秀姑巒溪泛舟三鐵6／11強勢回歸　參加就送耐磨防水袋

屏東阿北午後騎電動車外出　深夜徘徊街頭…里港警助返家

媽祖功德箱遭竊孫悟空也趕來支援？！　安平警力逮香油錢竊賊

苗栗地標「新東大橋」雨中點燈　熄燈3年...再現「回到家的感覺」

快訊／台中豪雨「馬路變紅河」景象曝！　民眾涉險硬闖

111年生態給付參與農民近4成拍到石虎　南投縣公開表揚棲地守護者

響應世界地球日　新北生態工法4年減碳2100公噸

愛地球愛台灣　漁世風華環保書畫特展開跑

中原大學迎全大運　校友邱秋林捐款500萬「實英運動場」亮相

台南Josh「開箱73坪新家」入住成員曝光！網驚呆：看到這麼狠的人

4／22世界地球日福興植樹　南投林管處邀民投資我們的星球

睽違3年！秀姑巒溪泛舟三鐵6／11強勢回歸　參加就送耐磨防水袋

痘痘冒不停超困擾！醫師揭3原因：要避免攝取過多「這些食物」

連梯廳都淹水！暴雨來襲擋不住　台中社區居民開門見溪

屏東綁鐵工13年欠「交通罰單+稅金」721案　1原因讓他一次繳清

大谷全壘打遭「法官」沒收、單場吞2K　洋基延長賽擊退天使

快訊／雷神路過！高雄鳳山、阿蓮清晨3309戶停電　143戶仍摸黑

色鬼出沒殯儀館！正妹尿急上廁所　他拿iPhone從隔壁偷拍被抓包

供應鏈重組加速！　謝金河：台灣製造業代工為主「將受最大衝擊」

台南20外籍人士婚宴會館前混戰「拳腳齊飛打成一團」　4人受傷

地方熱門新聞

台中豪雨「馬路變紅河」景象曝！　民眾涉險硬闖

南投縣111年生態給付參與農民近4成拍到石虎

桃園環保局招考450名清潔隊員　5/1起報名

學術雙科奪冠！羽球美少女運動獨招上中山大學

節水10%未達標！台南359家用水大戶水表鉛封

熄燈3年！苗栗地標「新東大橋」雨中點燈

肉羹老店飄香71年　4月底吹熄燈號

安平警力逮香油錢竊賊

即／高雄田寮山區火警　消防救援困難

南投103人預約接種猴痘疫苗

新北首座滯洪池年底將完工　侯友宜盼解決積淹水問題

中原大學迎全大運　校友捐款實英運動場

花蓮試辦6條接駁車　首發洄瀾埔里線啟駛

更多熱門

相關新聞

大陸媳婦欲買地需50萬　警員阻詐

大陸媳婦欲買地需50萬　警員阻詐

屏東縣崁頂鄉黃姓婦人，接到在大陸工作媳婦的友人電話，指媳婦需要購買土地，人在開會，需要她50萬元到指定戶頭，她著急到郵局欲匯款，行員發現有異，連絡警方到場協助，成功阻止她被騙。

阿嬤忘記回家路　里港警出手協助

阿嬤忘記回家路　里港警出手協助

警員交誼廳打牌遭爆料　分局不處分原因曝

警員交誼廳打牌遭爆料　分局不處分原因曝

與「美女大頭貼」網友交往　險遭騙5萬2

與「美女大頭貼」網友交往　險遭騙5萬2

即／屏東聯結車自撞路樹　34歲駕駛送醫不治

即／屏東聯結車自撞路樹　34歲駕駛送醫不治

關鍵字：

里港高樹警察陳正賢警員陳瑀桓阿北

讀者迴響

熱門新聞

快訊／ASTRO文彬在自家身亡！得年25歲

快訊／國家警報響！　大雷雨襲4縣市

牙齒痛！她衝急診…下秒當醫生面「死掉了」

ASTRO文彬疑輕生「送醫不治」　靈堂在峨山醫院父母、妹妹都在場

羅志祥為報恩不急生小孩！

ASTRO公司發聲「證實文彬死訊」！

貨車對撞一路輾　整條路行人消失

三上悠亞崩潰哭！　導演、男優被封殺

ASTRO文彬原定下周來台！無徵兆驚傳輕生

中部「下到發紫」　南部變天時間曝

快訊／豪雨炸彰化「鹿港淹水」　學生傻眼涉水上課

鋒面走超慢！大雷雨狂炸中部　加速往南時間曝

文彬在媽媽生日前一天逝世　母強忍喪子之痛

超商員工性侵女同事　強壓頭口交

ASTRO文彬驟逝「車銀優緊急趕回南韓」！

更多

最夯影音

更多
梁云菲私密影片外流：真的很害怕！　前後任男友發聲...金剛怒「不是我」

梁云菲私密影片外流：真的很害怕！　前後任男友發聲...金剛怒「不是我」
國中弟園遊會炒飯秀絕技　大火快炒、翻鍋都難不倒

國中弟園遊會炒飯秀絕技　大火快炒、翻鍋都難不倒

高雄振天宮現神秘巨鞋印　廟方調監視器未見人影！

高雄振天宮現神秘巨鞋印　廟方調監視器未見人影！

徐乃麟愛孫睡翻「雷都打不醒」　曝「曾有4個孩子」：很痛苦的決定

徐乃麟愛孫睡翻「雷都打不醒」　曝「曾有4個孩子」：很痛苦的決定

老師穿短裙跟學生尬舞　扭電臀洩火辣曲線！

老師穿短裙跟學生尬舞　扭電臀洩火辣曲線！

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面