屏東阿北午後騎電動車外出　深夜徘徊街頭…里港警助返家

▲里港警分局舊寮派出所副所長陳正賢與警員陳瑀桓送黃姓阿北返家 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣高樹鄉黃姓阿北下午騎電動車外出，到深夜還未返家，讓家裡老伴很擔心，里港警分局員警執行巡邏勤務獲報，發現他在街道徬徨無助，帶回派出所查詢身分，送他返家，已是深夜1點半，讓他老伴鬆了一口氣。

里港警分局舊寮派出所副所長陳正賢與警員陳瑀桓於日前凌晨時分聯合服勤擔服巡邏勤務，接獲轄內熱心村長通報，在高樹鄉華光路段發現有阿北徬徨無助佇立於路邊，兩員立即前往了解，發現他疑似迷失方向，而所騎乘之電動車失去電力，由於無法查明身分，

陳員等二人遂一人牽車、一人駕駛巡邏車將疲憊的老翁帶回派出所稍作休息，確定身分後將他平安帶返家中。這時，家中老伴早已苦等多時。老伴表示，二人均已高齡獨自住於鄉下，其先生自當日下午出門後都沒返家，讓她相當擔心，警方將老翁送回家中時已深夜1時30分許，感謝員警熱心且積極協助，讓先生得以平安返家。

里港警分局分局長何明祥肯定陳員二人，主動積極為民服務精神，值為同仁表率。也呼籲，民眾家中長輩如高齡患有失智情形，要多多關懷陪伴，避免讓其獨自出門，若失去聯絡切勿慌張，只要發覺親屬行蹤不明即可向警方報案協尋，讓警方協助找到回家的路。