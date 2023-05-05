葉世文貪污再加重改判8年6月　妻子不捨幫提上訴仍遭駁回確定

▲葉世文貪污再遭判刑。（圖／ETtoday資料照）

記者吳銘峯／台北報導

前桃園縣副縣長葉世文因犯下多起貪污案件，遭判刑14年定讞，已於2019年發監執行。但他2008年到2013年間，因不實請領特別費、縣政業務費12萬餘元，高院去年更一審再加重判刑8年6月。葉妻不捨丈夫遭加重判刑，為他提出上訴，但最高法院審理後，5日駁回上訴定讞。

在公職體系多年的葉世文（75歲），在爆發貪污案件後震驚社會，經過檢方調查認定他共犯下四大罪狀，分別是2011年擔任營建署長期間，在「林口A7住宅案」中，收受遠雄集團總裁趙藤雄賄賂4百萬元；在「新竹眷改案」尚未招標前，預先向趙藤雄期約索賄2200萬元，但還沒收到賄賂。他2013年轉任桃園縣副縣長後，又在「八德合宜住宅案」中收受趙行賄1600萬元；另外檢方也查出葉男帳戶還有3300多萬元不明來源的財產。檢方因此提起公訴。

案經法院審理後，「新竹眷改案」部分最終獲判無罪確定；不過其他三項犯行，經最高法院陸續審理後定讞，最終檢方聲請訂應執行刑，高院也裁定應執行有期徒刑14年，案經最高法院2019年間駁回抗告確定，葉世文發監執行。

不過檢方又查出，他在2008年9月20日以及2013年6月擔任營建署長時，要求秘書取得餐廳已蓋店章的空白收據，自行填載不實消費內容後製造公文核銷，共詐得署長特別費2萬4400元。此外，他在2013年7月至2014年5月間擔任桃園縣政府副縣長期間，利用相同手法讓屬下製作登載不實餐敘、贈禮對象的公文核銷，共詐得9萬8679元。合計詐領12萬餘元，檢方追加起訴。高院去年6月的更一審，將他判刑8年6月、褫奪公權4年。

更一審判刑後，葉世文並未積極提出上訴，但他的李姓妻子不捨丈夫再遭判刑，為丈夫上訴最高法院。最高法院審理後，駁回上訴定讞。本案確定後，將由檢方再向法院聲請訂應執行刑。