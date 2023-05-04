吃飛醋懷疑「他」要搶女友！鐵板燒廚師竟縱火打算燒死他們全家

▲黃姓鐵板燒廚師吃飛醋，竟要縱火燒死別人一家。此為示意圖。（圖／視覺中國）



記者吳銘峯／台北報導

新北市黃姓鐵板燒廚師，懷疑心儀的女姓同事與范姓妹夫有染，認為范男搶奪他的「女友」，竟在去年2月深夜間，到對方開設的廣告公司潑汽油縱火，打算燒死對方全家4口，還好范男一家機警，逃過一劫。最高法院審理後，將黃男判刑9年定讞。

判決指出，黃姓男子因工作的關係，與潘姓女同事熟稔，進而產生感情；黃男也因此認識潘女的妹妹、范姓妹夫，也知道潘女的妹妹還有2名未成年孩子，1家4口在五股區開設廣告公司。不過黃男懷疑范姓妹夫與潘女關係匪淺，認為2人間有親密關係，因此對范男心生不滿。

案發於去年2月初，黃男在半夜3點多，騎機車到加油站購買1.85公升並裝入寶特瓶內。接著騎車到范男開設的廣告公司，范男一家正在屋內睡覺。黃男先到前方鐵捲門外，潑灑寶特瓶內大部分的汽油，並以打火機點燃汽油；黃男接著繞到後方的防火巷內，在後門潑灑剩下的汽油並點燃，火起後范男丟棄寶特瓶逃逸。

潘女的妹妹睡夢中聞到燒焦味，起床查看，發現廚房起火，趕緊以蓮蓬頭滅火，並呼喚丈夫起床。范男睡夢中驚醒，立刻衝到前方開啟鐵捲門，這才發現前門也有大火，范男趕緊取出滅火器撲滅火勢。2名孩子則報警，警消人員到場後，發現現場有被潑汽油縱火的痕跡，經過追查後，檢警在案發後5天逮捕黃男，並提起公訴。

法院審理時，黃男否認具有殺人犯意，辯稱只是要教訓一下范男。但法院認為黃男明知該處有人居住且有許多易燃物品，竟仍在一般人熟睡時刻，在屋子的前門、後門放火，其主觀上已預見范男一家4口死亡之可能性，且即使發生死亡之結果，亦不違反其本意，而具有殺人之不確定故意。一二審法院均將他判刑9年。全案再上訴，最高法院4日駁回上訴定讞。