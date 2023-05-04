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遭立委質疑拖延執行死刑？法務部澄清：38死囚皆聲請釋憲

▲▼法務部長蔡清祥 調查局副局長黃義村 法務部調查局廉政大樓4月24日火警相關報告 立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

▲法務部長蔡清祥遭立委質疑不執行死刑，法務部發聲明澄清。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

立法委員王鴻薇4日在立法院司法及法制委員會中，質疑法務部長蔡清祥拖延執行死刑，還當場批「你不過是法務部長，又不是法律」。法務部4日夜間發布聲明指出，目前死刑定讞的38名死囚，全部都有向司法院聲請釋憲，在法律救濟程序完備前，依法不得執行。

王鴻薇在4日的委員會中，質詢蔡清祥。她指出，我國已經3年未執行死刑，是否藉故拖延？甚至更質疑蔡清祥支持廢除死刑。不過蔡清祥僅回答「我是個法律人，我依法行事」。王鴻薇這時更說蔡清祥搪塞，「你不過是法務部長，又不是法律」。

法務部關於死刑執行訂有《執行死刑規則》，依照其中規定，如果死刑定讞的被告有「聲請司法院大法官解釋」、「再審」或「非常上訴」程序進行中，就不得執行死刑。而法務部4日深夜也發布聲明澄清，經過統計後，「目前38位死刑犯均有聲請憲法訴訟，在司法救濟程序終結前，依法本部尚無從陳送部長令准執行，以恪遵法治國之原則。」

法務部的聲明強調，自去年12月底到今年4月止，已經5次發函給司法院，「詢問有關38位死刑犯聲請憲法訴訟之聲請理由、審理進度及有無為暫時處分停止執行之裁定等事由。」經過再三確認後，38名死囚確實均聲請釋憲。因此依照規定，在法律救濟程序完備之前，法務部不得執行死刑。

其實蔡清祥並非不執行死刑的法務部長，他在2020年4月1日批准執行死刑，對象是犯下龍潭除夕夜縱火案的翁仁賢。翁男為家中老么，因對家人不滿，他在2016年2月7日大年夜，趁著翁家10口人圍爐時，以事先準備好的20公升汽油，潑灑在三合院外，再進屋朝餐桌上的家人潑灑汽油，隨即引火，造成6死5重傷的慘劇。當時行政院長蘇貞昌點名翁仁賢是「天地不容、死刑定讞該執行」的2起案例之一，蔡清祥批准執行死刑。

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