　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

打詐豬隊友！寧夏所長涉收賄洩個資　有「前科」竟能解凍原因曝

▲▼葉育忻。（圖／記者黃宥寧攝）

▲北市大同警分局寧夏路所長葉育忻涉收受「台版柬埔寨」首腦賄賂幫查個資，遭收押禁見。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

執法者成違法者！北市警近期頻傳性騷、喝花酒、貪污等違紀，將「注意言行操守、恪遵法律規定」當馬耳東風，更淪「打詐國家隊豬隊友」。士檢偵辦「台版柬埔寨」詐騙3死案，竟查到北市寧夏路派出所所長葉育忻涉收賄，洩密給首腦「藍道」。據悉，葉男因「前科」改名降調，後因貴人相助獲「保薦資格」考取所長，如今又涉收賄遭收押禁見，再度重創警察聲譽。

葉育忻（41歲，已婚）為警察大學69期畢業，因外語能力優，從警多年後，調任為刑事局國際科2線3星警務正，當年卻遭前女友指控趁她睡覺時取走她的信用卡盜刷，葉事後被記過、懲處，改名以隱藏前科，後被調往陽明山國家公園警察隊（現為保七），6年多前平調回北市大安分局秘書室任職。

然而有犯罪行為「前科」的葉男，照理來說品操考核遭註記，短時間無法接外勤主管職務，卻能順利考上所長，全因獲某長官「保薦」，於2020年11月派到寧夏路派出所擔任所長至今，任職期間又因上頭要求的績效、開罰單，通通有求必應，高超社交手腕深深擄獲長官厚愛，而葉的績效是所長排名前段，預計下梯次升一個序列為2線3星警務正，預備到警察總局，結果再次自毀前程遭免職。

至於有媒體先後報導指出，葉收受「台版柬埔寨」首腦杜男約百萬台幣泰達幣，幫忙查個資，對此，檢方強調，葉收賄金額目前正調閱金流釐清中，然而葉矢口否認收賄，並稱杜男曾在轄區某餐館當廚師，2人因此結識。

3日晚間檢方複訊後，認葉涉違背職務收受賄賂、公務員洩漏國防以外之秘密及違反個人資料保護法等罪， 犯罪嫌疑重大，且有逃亡、滅證及勾串之虞，向法院聲請羈押禁見，4日法院裁准。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
im.B首腦豪宅收藏品曝！　帶女友爽住溫泉旅館被逮
「媽我晚一點打給妳」後墜樓亡！　母曝疑點：明顯遭人控制
14隻暴增至2000隻！　金門「孔雀成災」餐廳推料理
快訊／李振昌出車禍！　中信兄弟最新說明
新北師暴走！　「當眾脫女童內褲打屁股」
快訊／基隆國小生放學「校外墜樓亡」
獨／機捷接恐嚇　「要在列車上隨機殺人」
快訊／新店摩鐵2少女疊屍　幕後藏鏡人落網

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

《功夫》新竹版！路人幫抓逃逸移工各展身手　根本豬籠城寨

新店摩鐵2少女毒趴亡　藥頭萬華落網搜出K他命！送北檢複訊

苗栗無良露營區垃圾全倒護魚步道　營主道歉切割：員工個人行為

匯20萬兒仍墜樓！媽慟「為什麼騙我」…曝最大疑點：不可能自殺

im.B首腦豪宅收藏品曝！隨身150萬現金　帶女友逃亡爽住溫泉飯店　　

貨車誤闖機車道...他硬開卡死「地下道被塞爆」！4警花1小時排除

新北師暴走「脫女童內褲打屁股」！還傳簡訊嗆家長　教育局回應了

學者剖析犯罪心理　揭柬埔寨豬仔大舉招募起因是「斷卡行動」

樁腳每票1千元賄選　澎湖「三連霸」議員張再興...被判當選無效

快訊／基隆國小生放學後「校外墜樓」！送醫搶救亡　警調查中　

行人走斑馬線被車按喇叭　怒拿「汽笛喇叭」叭回去

許瑋甯為戲剪「耳上超激短髮」　笑喊：會不會錄到我哭XD

阿伯打鑼突遇虎爺降駕　四肢跪地爬行驚呆眾人

戴立忍不倫戀王淨「誘拍裸照」　不脫就情勒：想留住這樣的妳

越南正妹穿旗袍幫踩背按摩　他花460台幣體驗：天堂？

俄羅斯控烏克蘭試圖暗殺普丁　2無人機飛克里姆林宮被摧毀

鸚鵡偷窺後...碎步退12秒　飼主困惑：是看到什麼？

開垃圾箱見大黑熊竄出　美校長嚇瘋逃跑畫面曝

兒站起後又跌倒　她回放影片看100遍「誰在拉他？」

永和婦騎UBike突鬼切　遭騎士撞飛痛苦哀號！

《功夫》新竹版！路人幫抓逃逸移工各展身手　根本豬籠城寨

新店摩鐵2少女毒趴亡　藥頭萬華落網搜出K他命！送北檢複訊

苗栗無良露營區垃圾全倒護魚步道　營主道歉切割：員工個人行為

匯20萬兒仍墜樓！媽慟「為什麼騙我」…曝最大疑點：不可能自殺

im.B首腦豪宅收藏品曝！隨身150萬現金　帶女友逃亡爽住溫泉飯店　　

貨車誤闖機車道...他硬開卡死「地下道被塞爆」！4警花1小時排除

新北師暴走「脫女童內褲打屁股」！還傳簡訊嗆家長　教育局回應了

學者剖析犯罪心理　揭柬埔寨豬仔大舉招募起因是「斷卡行動」

樁腳每票1千元賄選　澎湖「三連霸」議員張再興...被判當選無效

快訊／基隆國小生放學後「校外墜樓」！送醫搶救亡　警調查中　

《功夫》新竹版！路人幫抓逃逸移工各展身手　根本豬籠城寨

SK海力士擬擴大無錫廠舊製程產能　研調估Consumer DRAM價格恐難反彈

航空城「安置住宅」超進度　鄭文燦宣布：加發20％特別補償金

因應共機！中科院擬將除役F-5改裝成無人機　「技術絕對做得到」

郭台銘批發6000元「行政疏失」　財政部冷回：國民黨想每人發1萬

沙灘車行駛道路最高罰3600元　恆春警加強取締

333匹、配Akrapovic蠍子管！福斯「Golf R 333限量版」5／31亮相

性侵5歲女孩！男裸身掛路中央慘死　陰莖被剁下塞進嘴巴

路上突見「古早味美食」　一票人爆懷念：真的超少見了

抽到賺3.6萬！南俊國際初上櫃　5／8申購起跑

中空深V舞者挑逗男友求救 車模女友霸氣「酥胸護頭」

社會熱門新聞

超商店員墜樓慘死相驗　母泣訴：已匯20萬還遇害

碩士男「撿屍傳播妹」結局超慘

人夫搞上「女兒同學媽」！正宮驚知崩潰

新竹女駕駛禮讓行人遭開單！聽取締原因傻眼

小孩前座玩手機　人妻與小王搞車震慘了

永康男墜13樓亡　母哭斷腸：早上才講電話

即／小甜甜前嫩夫不玩了！反控「被她踹」結局出爐

獨／im.B平台負責人家搜出海量精品　光愛馬仕就40個

銀行界劉德華激戰10女　腥夫和2情婦判賠正宮金額曝

獨／中租能源營運長是淫狼　尾牙強吻新進女同事

不當管教二度挨罰　台中惡師解聘

即／基隆國小生放學後「校外墜樓」亡！警調查中　

im.B平台詐騙25億　負責人家愛馬仕牆畫面曝

老闆瘋狂求愛「黏你一輩子」　女上班4天提離職

更多熱門

相關新聞

搭訕隔壁桌正妹遭拒爆口角　醉漢出手下場慘

搭訕隔壁桌正妹遭拒爆口角　醉漢出手下場慘

見笑轉生氣！北市北投區某小吃攤日前發生一起搭訕衝突，38歲何姓男子幾杯黃湯下肚後，對隔壁桌許姓正妹頗有好感，因此前往舉杯敬酒，同桌李姓男友人請何離開，何惱羞直接在店內猛摔酒瓶，雙方爆口角後，更上演追打戲碼，導致許女多處擦挫傷，所幸警方獲報立刻抵達現場，訊後依妨害自由等罪移送士林地檢署偵辦。

士檢熱血2檢察官瓦解詐團　獲行政院長表揚

士檢熱血2檢察官瓦解詐團　獲行政院長表揚

林益世涉貪恐重判　北檢講堂首開視訊研討

林益世涉貪恐重判　北檢講堂首開視訊研討

陳致中將發監關1年　郭正亮預言出獄後下場

陳致中將發監關1年　郭正亮預言出獄後下場

即／小甜甜前嫩夫不玩了！反控「被她踹」結局出爐

即／小甜甜前嫩夫不玩了！反控「被她踹」結局出爐

關鍵字：

士林地檢署士林寧夏所所長大同警分局貪污保薦制度

讀者迴響

熱門新聞

超商店員墜樓慘死相驗　母泣訴：已匯20萬還遇害

《華燈》Dora分手了！

6歲弟爬進獅子圍欄卡住　當場被咬死

碩士男「撿屍傳播妹」結局超慘

駭客1秒破解！調查：台灣人最愛這10組爛密碼

人夫搞上「女兒同學媽」！正宮驚知崩潰

「3生肖」苦盡甘來了！5月財運大旺

潛水傳統？他看一堆妹PO「裸潛照」抗議

上14天班月收8萬起！　8年級工地鮮肉：「髒熱累」逼退年輕人

新竹女駕駛禮讓行人遭開單！聽取締原因傻眼

梅雨鋒面快來了！雨勢猛炸成黃綠色

車主違停貼公告求別開罰單！結局全場讚爆

小孩前座玩手機　人妻與小王搞車震慘了

吃烤乳豬肚痛命危！醫抽出2000毫升油漿

永康男墜13樓亡　母哭斷腸：早上才講電話

更多

最夯影音

更多
行人走斑馬線被車按喇叭　怒拿「汽笛喇叭」叭回去

行人走斑馬線被車按喇叭　怒拿「汽笛喇叭」叭回去
許瑋甯為戲剪「耳上超激短髮」　笑喊：會不會錄到我哭XD

許瑋甯為戲剪「耳上超激短髮」　笑喊：會不會錄到我哭XD

阿伯打鑼突遇虎爺降駕　四肢跪地爬行驚呆眾人

阿伯打鑼突遇虎爺降駕　四肢跪地爬行驚呆眾人

戴立忍不倫戀王淨「誘拍裸照」　不脫就情勒：想留住這樣的妳

戴立忍不倫戀王淨「誘拍裸照」　不脫就情勒：想留住這樣的妳

越南正妹穿旗袍幫踩背按摩　他花460台幣體驗：天堂？

越南正妹穿旗袍幫踩背按摩　他花460台幣體驗：天堂？

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面