打詐豬隊友！寧夏所長涉收賄洩個資　有「前科」竟能解凍原因曝

▲北市大同警分局寧夏路所長葉育忻涉收受「台版柬埔寨」首腦賄賂幫查個資，遭收押禁見。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

執法者成違法者！北市警近期頻傳性騷、喝花酒、貪污等違紀，將「注意言行操守、恪遵法律規定」當馬耳東風，更淪「打詐國家隊豬隊友」。士檢偵辦「台版柬埔寨」詐騙3死案，竟查到北市寧夏路派出所所長葉育忻涉收賄，洩密給首腦「藍道」。據悉，葉男因「前科」改名降調，後因貴人相助獲「保薦資格」考取所長，如今又涉收賄遭收押禁見，再度重創警察聲譽。

葉育忻（41歲，已婚）為警察大學69期畢業，因外語能力優，從警多年後，調任為刑事局國際科2線3星警務正，當年卻遭前女友指控趁她睡覺時取走她的信用卡盜刷，葉事後被記過、懲處，改名以隱藏前科，後被調往陽明山國家公園警察隊（現為保七），6年多前平調回北市大安分局秘書室任職。

然而有犯罪行為「前科」的葉男，照理來說品操考核遭註記，短時間無法接外勤主管職務，卻能順利考上所長，全因獲某長官「保薦」，於2020年11月派到寧夏路派出所擔任所長至今，任職期間又因上頭要求的績效、開罰單，通通有求必應，高超社交手腕深深擄獲長官厚愛，而葉的績效是所長排名前段，預計下梯次升一個序列為2線3星警務正，預備到警察總局，結果再次自毀前程遭免職。

至於有媒體先後報導指出，葉收受「台版柬埔寨」首腦杜男約百萬台幣泰達幣，幫忙查個資，對此，檢方強調，葉收賄金額目前正調閱金流釐清中，然而葉矢口否認收賄，並稱杜男曾在轄區某餐館當廚師，2人因此結識。

3日晚間檢方複訊後，認葉涉違背職務收受賄賂、公務員洩漏國防以外之秘密及違反個人資料保護法等罪， 犯罪嫌疑重大，且有逃亡、滅證及勾串之虞，向法院聲請羈押禁見，4日法院裁准。