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好市多恐怖毒莓「超怕下一個是它」　會員吃下肚：不續會員了

▲▼好市多綜合莓果、藍莓。（圖／翻攝食藥署）

▲好市多綜合莓果、藍莓連環爆驗出A肝病毒。（圖／翻攝食藥署）

網搜小組／劉維榛報導

好市多「科克蘭冷凍三種綜合莓」、「科克蘭冷凍藍莓」相繼驗出A型肝炎病毒，其中後者並未流入市面，民眾可檢查效期，有疑慮都可以立即退貨。對此，一名女網友心慌表示，她雖然是買另一款藍莓，但根本不敢吃，該文章曝光後，會員反而點名「蔓越莓」，就怕成為下一波出事的產品，接著紛紛怒喊決定剪卡。

一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，自從綜合莓果被驗出A型肝炎病毒後，嚇得她購買另一款「冷凍野生藍莓」也不敢再碰，如今科克蘭的藍莓也出事了，原PO也趕緊打給客服確認。

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客服回應，「出事的冷凍藍莓在邊境已銷毀未流入市面，對商品有疑慮可至分店退貨。」聞言，原PO依舊感到不放心，「不確定這款安不安全？但可以確定的是...我不敢再吃了」，於是她仍選擇退貨，才不會吃得膽戰心驚。

▲▼ 。（圖／翻攝）

▲原PO買另一款藍莓，儘管目前沒出問題，但也不敢吃了。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

文章曝光後，一票苦主也崩潰，「我家冷凍 有一包藍莓還沒吃完QQ」、「快氣死了，出事的莓果在公布前一天剛好吃完，上星期才購入的藍莓又中槍，真想翻桌了我」、「買來打果汁的想要吃健康，卻反而不健康了...這感受真的複雜」、「前幾天也發現熟食區的優格杯也下架了，問員工是不是藍莓問題？說是備品缺貨，但也太巧合了」、「OMG！都已經吃一半了」、「TMD今年買了5包綜合的全打成果汁下肚了」。

不少會員怒喊「可以退年費嗎？」「準備退卡了，一直出問題，信用卡銀行也一直換」、「我們也是，不打算續會員了」、「這種消極的處理方式～真的非常令人生氣，真的該退會員的時候了」、「還好已剪卡」。

而留言串中，網友也擔心求問，就怕蔓越莓就是下一個出事的產品，「好想知道蔓越莓是不是也有」、「對，我有買蔓越莓，有點怕」、「還有冷凍蔓越莓...不知會不會出事，已經吃了1/3」、「比較想知道冷凍蔓越莓有出事嗎？冰箱裡的才剛拆開，不知道該不該繼續吃」。

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲網友超怕蔓越莓也中鏢 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

針對「毒藍莓」部分，約15公噸產品遭邊境攔截。好市多表示，所有冷凍莓果商品都已在4/30停止販售，並在釐清中，如好市多會員持有效期為2024/02/24、 2024/02/25的冷凍藍莓商品，請立即停止食用。

如會員有出現典型症狀，如有發燒、全身不舒服、嘔吐、腹痛、黃疸等A肝症狀，請儘速就醫，告知醫師飲食史。若會員有任何相關問題，請向好市多電話客服中心連絡。

疾管署防疫醫師蘇家彬表示，國內還未有因進口苺果造成感染的A肝病例，但不能排除已經有人感染，因為A肝潛伏期最長可達到50天，目前已啟動相關機制加強監測，民眾不用過度緊張，假設真的吃到了，之後得到A肝的可能性並不高，不過，若2個月內有出現不舒服的症狀，請到醫院就醫並告知有吃好市多莓果，讓醫師開立相關檢查。

胃腸肝膽科醫師錢政弘也指出，冷凍無法殺死A肝病毒，在高溫下（85度）加熱1分鐘就可以，判斷是否有急性肝炎的3大要點供民眾參考，如果都沒異樣，就不必太擔心，如下：

1、小便顏色是否變深（茶色）？
2、食慾是否正常？
3、會不會特別疲勞？

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