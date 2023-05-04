省錢必收！特色冰、涼感衛生棉下殺　量販超商超市優惠懶人包

▲全聯、大潤發推出多款特色冰品優惠中。（圖／業者提供）

生活中心／綜合報導

迎接夏季，許多量販超市及超商紛紛搶攻消暑商機，像是水果風味氣泡咖啡、特色冰品，還有涼感衛生棉促銷；另外也適逢母親節，推出保健品及女性用品下殺，包括四物鐵精華飲買1送1等。《ETtoday新聞雲》特搜全台通路近期優惠，想省錢買到好物快筆記！

●全聯

◎阿奇儂x法朋 老奶奶檸檬蛋糕雪糕80g X 4入

優惠：原價144元，特價119元

期限：即起～5月18日

◎北回X中祥三明治冰淇淋-木瓜牛奶口味264g

優惠：原價199元，特價179元

期限：即起～5月18日

●大潤發

◎髮職人 沐浴膠/洗髮精系列 500-700毫升/瓶

優惠：任2件238元，平均每件119元

期限：即起～5月17日

◎李時珍 美妍四物鐵精華飲 35毫升x12入/盒

優惠：買1送1，平均每件291元

期限：即起～5月17日

◎Picard網美系冰品 冰淇淋雙重奏 巧克力+香草或草莓+香草

優惠：促銷價119元，特價2盒198元，平均一盒99元

期限：即起～5月17日

▲大潤發新推Picard網美系冰品，冰淇淋雙重奏可一次吃到兩種口味。 （圖／業者提供）



●家樂福

◎LockLock樂扣樂扣頂級濤造IH陶瓷不沾燉鍋（24公分）

優惠：原價4339元，特價1999元，現省2340元

期限：即起～5月9日

●愛買

◎馬玉山高纖大燕麥片2.4kg

優惠：特價239元，第2件5折

期限：即起～5/16

●好市多

◎科克蘭美國特選無骨牛小排牛排

優惠：原價1179元／kg，特價1059元／kg，現省120元

期限：即起～5月5日

◎老協珍冷凍熬雞精

優惠：原價3999元，特價3499元，現省500元

期限：即起～5月5日

◎免費借電4小時

優惠：單筆消費滿150元送旅電科技專屬折扣碼借電券，享全台免費借電4小時

期限：即起～5月31日

●美廉社

◎日本 八甲田 伏流濃口 本釀造醬油1000ml

優惠：單瓶75元，第二件5折，平均一件56.6元

期限：即起～5/30



◎康乃馨清涼棉 量多型 25.5cmx12片、量多加長28cm x 10片

優惠：單包98元，第二件5折，平均一件73.5元

期限：即起～5/30

●7-ELEVEN

◎CITY系列水果風味咖啡

優惠：CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡、西西里風檸檬咖啡、完熟蘋果氣泡咖啡、完熟蘋果咖啡可享「任選2杯99元」

期限：5月5日～5月7日

▲800mL萊爾富自有品牌海洋深層水「+1元多1件」。（圖／萊爾富提供）



●萊爾富

◎LINE官方帳號限定5折起優惠

優惠：Gery厚醬起司蘇打餅、雀巢穀物棒「同品項買1送1」；800mL萊爾富自有品牌海洋深層水「+1元多1件」；奧利奧夾心餅乾「第2件11元」；UCC艾洛瑪拿鐵3種口味「任選3罐119元」

期限：即起～5月9日

●全家

◎指定甜點半價吃

優惠：購買中杯以上咖啡品項加購指定飲品、隨手包享「半價」優惠

期限：即起～5月30日

●OK mart

◎大杯莊園級美式／拿鐵

優惠：每周一持悠遊卡享「同品項第2杯半價」優惠，且不限冰熱

期限：即起～5月31日