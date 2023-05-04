好市多「毒莓果案」擬集體提告求償　消基會：政府願支付訴訟費用

▲好市多莓果被驗出A型肝炎病毒，消基會呼籲業者主動提出補償方案。（圖／食藥署提供）

記者許敏溶／台北報導

好市多冷凍綜合莓驗出A肝病毒引發消費者恐慌，近期又檢出不同地區輸入莓果遭A肝污染，食藥署已下令暫停好市多莓果輸入，消基會今（4日）指出，希望好市多能主動提供消費者退費以外的補償方案，例如補償看診費用，未來若有需要，消基會願意幫忙消費者打團體訴訟，且食藥署也已經答應，將會提供團體訴訟費用所需要的費用。

食藥署在4月28日公布，好市「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」檢出A肝病毒陽性，問題批號1.7萬公斤售出；而食藥署在邊境對好市多輸入莓果100%查驗，近期又有檢出不同地區進來的A肝污染莓果，食藥署因此下令暫停好市多莓果輸入，引起讓民眾多吃17天A肝莓果的爭議，也讓外界批評食藥署似乎鬆懈。

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消基會副董事長徐則鈺指出，目前消基會接到申訴案件不多，尚未達到團體訴訟門檻要求的20件，消基會立場，仍是希望先由消費者與業者先進行退費，同時希望好市多提供退費以外的補償方案，例如消費者吃完莓果產品後去就醫看診費用，應該由業者負擔，希望好市多能有跟消基會聯絡溝通管道。

不過，未來若是有需要為消費者打團體訴訟，徐則鈺表示，消基會「義不容辭」，消基會已經跟食藥署聯繫，食藥署也已經表示會支持訴訟費用，請民眾不用擔心。

行政院消保處則表示，因為民眾在好市多的退貨過程都很順暢，目前地方消保官接到投訴案件不多，主因如同疾管署所說，吃下產品後，身體不會這麼快就會有反應，還要觀察未來兩個月，故提醒民眾曾食用該產品民眾，要注意自己的身體狀況，若因此身體不適，記得去看醫生，並收集相關醫生證明及單據，作為後續是否求償程序使用。

此外，消保處也指出，曾和消基會及台灣消保協會接觸和聯絡，兩個團體都表明，有意願幫助食用A肝莓果的民眾打團體訴訟，日前消保處也已發函請食藥署協助食安基金撥補，補助相關的律師費、行政費用等，也獲得食藥署同意，就看看後續是否有打團體訴訟的需要。