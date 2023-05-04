好市多A肝莓風暴！可能汙染原因曝光　名醫分享1招安全吃

記者黃翊婷／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）進口產品「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」被驗出A型肝炎病毒，引起國內各界重視。目前汙染原因還有待調查，毒物專家、林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海表示，這批莓果可能是受到水汙染，但A肝病毒無法在物體表面存活太久，透過高溫就能殺死；胃腸肝膽科醫師錢政弘也提醒，A肝病毒在高溫下（85度）加熱1分鐘就可以殺死。

▲好市多販售的冷凍莓果遭A肝病毒汙染。（圖／食藥署提供）

針對好市多進口莓果驗出A型肝炎病毒一事，疾管署防疫醫師蘇家彬表示，國內還未有因進口苺果造成感染的A肝病例，但不能排除已經有人感染，因為A肝潛伏期最長可達到50天，目前已啟動相關機制加強監測，民眾不用過度緊張，假設真的吃到了，之後得到A肝的可能性並不高，不過，若2個月內有出現不舒服的症狀，請到醫院就醫並告知有吃好市多莓果，讓醫師開立相關檢查。

[廣告]請繼續往下閱讀...

毒物專家、林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海指出，A肝病毒主要是透過糞口傳染，但這次有問題的莓果生產、包裝分散在智利、美國等地，之所以會造成這麼廣泛的汙染，有可能是透過水汙染，不過，A肝病毒無法在物體表面存活太久，而且可以透過高溫殺死，所以建議煮熟食用，例如做成果醬。

▲A肝病毒主要透過糞口傳播。（圖／翻攝自Facebook／疾管署）

胃腸肝膽科醫師錢政弘提醒，冷凍無法殺死A肝病毒，在高溫下（85度）加熱1分鐘就可以，但要注意煮熟的食物會不會被旁邊的其他食材汙染；此外，大部分兒童感染到A肝病毒都是無症狀的，成人則會出現噁心、想吐、食慾不振、疲倦和黃疸等症狀，絕大多數的A型肝炎都可以自行痊癒，極少數的A肝會嚴重到出現猛爆性肝炎，有別B或C肝，感染A肝「不會」變成帶原者，也沒有肝硬化或肝癌的風險。

錢政弘也列出判斷是否有急性肝炎的3大要點供民眾參考，如果都沒異樣，就不必太擔心，詳細如下：

1、小便顏色是否變深（茶色）？

2、食慾是否正常？

3、會不會特別疲勞？