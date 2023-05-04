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退貨好市多綜合莓「卻尷尬了」　她嘆：50元被吃掉！常客細看解答

▲▼ 好市多,賣場。（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

好市多熱門商品「科克蘭冷凍三種綜合莓」被驗出A肝病毒，引發消費者恐慌。一名網友前天赴好市多退貨，赫然發現虧了50元，還被其他顧客投以有色眼光，更成為談論對象；不過，常客們細看退貨單後紛紛解惑，直言「是原PO搞混了。」

網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」表示，前天到好市多處理KS冷凍綜合莓，排隊在專屬退貨通道的她，聽到隔壁一般退貨的民眾竟當場討論起來，直呼「快看！隔壁他們就是上新聞的那群消費者！」這讓她瞬間有種被消遣的感覺。

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▲原PO將商品折扣和多利金搞混了。（圖／翻攝自臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲原PO將商品折扣和多利金搞混了。（圖／翻攝自臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

原PO還提到，商品原價是469元，3月12日結帳當天扣掉50元，然而5月1日僅退419元，不禁質疑自己獲得的回饋紅利被吃掉，「雖然退貨很快速，不過多利金也一併GG。

然而，常客們細看退貨證明單，並比對現場商品標示後，發現綜合莓當初有折扣50元的優惠活動，而活動時間就是到3月12日，大家紛紛直言，「多利金是結帳折抵消費金額，不會指向單一消費物件，特價的回饋金才指向單一物件」、「50塊是妳買的時候有折扣」、「那個回饋金是指折扣50元，不是多利金」、「回饋金是那時候折價的」。

▲▼好市多販售遭A肝病毒污染的冷凍莓果。（圖／食藥署提供）

▲好市多販售的冷凍莓果遭A肝病毒汙染。（圖／食藥署提供）

另外，不少人也留言安慰原PO，「台灣人習慣檢討被害者了，沒事...給妳拍拍」、「不用管那些無聊碎嘴人」、「旁邊退貨的很無聊XD」、「我也討厭這種感覺」。

值得一提的是，「多利金」是國泰世華Costco好市多聯名卡的紅利點數，在賣場內外消費，都能獲得多利金，且每1元多利金可折抵好市多賣場1元刷卡金，也能折抵會員年費，最高可折100%；但同時它是有使用期限的，多利金每個年度的「累積期間」為當年的9月1至次年的8月31日，而這些須在次年的10月31日前用完。

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