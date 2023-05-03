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陳致中將發監關1年　郭正亮預言出獄後下場

▲▼前總統陳水扁5/2走上凱道行使憲法請願權，希望關注選罷法修正草案對輕判、給緩刑、得易科罰金的洗錢罪被告，思考是否有必要褫奪參政權終身的違憲爭議問題。隨後並到行政院遞交請願書，也拜會立法院民進黨、民眾黨及時力黨團，希望得到支持。（圖／記者湯興漢攝）

▲前總統陳水扁日前走上凱道行使憲法請願權。（圖／記者湯興漢攝）

記者隋昊志／綜合報導

民進黨高雄市議員陳致中，因涉及洗錢案面臨解職，並將於本月11日發監執行，政院近期提出選罷法修正草案，規定涉犯《洗錢防制法》終身不得參選，這也讓因貪污還在保外就醫的父親陳水扁親自北上凱道，行使憲法請願權。對此，前立委郭正亮直言，陳致中的判決有點奇怪，但未來就算他出獄，可能也無法再參選，從政之路就此斷送。

陳致中因涉及父親前總統陳水扁家族相關弊案中，幫母親吳淑珍洗錢，被最高法院駁回上訴，判刑1年定讞，前立委郭正亮在政論節目《少康戰情室》表示，陳致中的罪刑並不是3年以上重罪，依照現有的法律，他直接被褫奪公權，所以議員資格就沒有了，陳水扁請願主要是在抱怨這一點，也是針對未來選罷法的修正草案，所以不是現有法律，當然也就認為不公平。

郭正亮直言，自己認為陳致中的判決有點怪，因為因為黃睿靚的判決根據理由，是因很難抵抗婆婆的要求，那陳致中就能夠抵抗媽媽的要求嗎？所以這個邏輯有點怪。而對於陳水扁來說，一定是相當不滿，因為他就一個寶貝兒子，從政之路突然之間就斷掉了，而且因為賴清德之前下了指令，民進黨未來只要是更生人都不能從政，連黨公職都不能選，所以陳致中等於是以後出獄也不能選舉。

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陳致中陳水扁貪污洗錢洗錢防制法保外就醫

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