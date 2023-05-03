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陳水扁保外就醫狂踩底限！第34次展延ing　法界怒轟：乾脆特赦

▲▼前總統陳水扁5/2走上凱道行使憲法請願權，希望關注選罷法修正草案對輕判、給緩刑、得易科罰金的洗錢罪被告，思考是否有必要褫奪參政權終身的違憲爭議問題。隨後並到行政院遞交請願書，也拜會立法院民進黨、民眾黨及時力黨團，希望得到支持。（圖／記者湯興漢攝）

▲背負貪污罪的前總統陳水扁即將獲得第34次保外就醫展延，讓法界人士大嘆，不如直接特赦一了百了。（資料照／記者湯興漢攝）

記者劉昌松／台北報導

前總統陳水扁以貪污犯保外就醫的身分，2日親自北上為兒子陳致中所犯的《洗錢防制法》修法問題向總統府、立法院、行政院請願，在外界看來，已經踩到了禁止參與政治活動、接受媒體採訪等5大紅線，但相關單位視而不見，多年來准予阿扁33次展延，期限到4日為止，矯正機關正在進行第34次展延作業的評估。法界人士質疑，為何不乾脆特赦阿扁？

陳水扁因龍潭購地弊案、陳敏薰買官案等貪污罪名，自2008年11月12日起遭羈押，最後判有罪定讞，應執行有期徒刑20年，2010年改發監執行，但因家屬提出阿扁有腦中風、口齒不清等問題，多次戒護就醫，最後在2013年4月，移到附設專屬醫院的台中監獄，扁有專屬的病床空間以及散步花園。

但在台中監獄期間，陳水扁又被醫師發現有嚴重手抖、口吃越來越嚴重等情形，加上因為不滿立法院通過《會計法第99條之1條文修正案》，阿扁認為「(顏清標)喝花酒可以除罪，為什麼當總統以國務機要費拼外交不能除罪」，在監獄舍房內以毛巾綁住龍頭，斜躺勒頸企圖輕生表達不滿，經照護員、醫師、心理師全天候陪伴後才逐漸緩和情緒，此時外界已經出現讓阿扁保外就醫的聲浪。

2015年1月5日，經台中監獄召集外部醫療委員開會研議後，並由矯正署致電醫療小組後，確認陳水扁有進行性神經退化，新增造成吸入性肺炎、敗血症甚至導致死亡或意外傷害之危險，睡眠呼吸暫止存死亡風險是正常人的1.87倍，以及最近一月平均每日漏尿70餘次，自殺風險無法排除等理由，矯正署保外醫治審核參考基準第5點「病情複雜，難以控制，隨時有致死之危險」，准予陳水扁保外就醫1個月。

▲高雄市議員陳致中質詢。（圖／翻攝自高雄市議會直播）

▲陳水扁2日為兒子陳致中所犯洗錢罪可能終身無法參選而北上向總統府請願，引發外界質疑保外就醫程序問題。（圖／翻攝自高雄市議會直播）

2015年2月5日，陳水扁首次獲准保外就醫展延到5月4日，期間台中監獄依受刑人保外醫治審核基準及管理辦法，多次指派醫事人員前往查看，並檢視醫療機構所提出的診斷書，陸續展延陳水扁保外就醫33次，最近1次的保外就醫期限自2023年2月5日起至2023年5月4日止。

長達7年的保外就醫期間，陳水扁多次踩到當初矯正署禁止底線，包括參加凱達格蘭基金會感恩餐會，以錄影方式致詞，參與陳致中的市議員造勢晚會，開始主持廣播節目並邀請來賓訪談，登上日媒報紙，以及未經7日前預告就出現在公開場合，中監卻始終表示會再了解，要求改進，但實際上毫無作為。

儘管這回陳水扁為了修法的政治議題，親自北上為兒子陳致中因洗錢案坐牢後的參選權進行遊說陳情，但中監仍保持不正面回應的態度，據了解，矯正機關仍在積極進行準備讓扁的保外就醫第34次展延，依規定展延最長可達6個月，看在法界人士眼裡，不懂一個可以到處趴趴走的人到底有什麼生命危險，每隔一段時間就要耗費人力資源去評估展廷，還不如乾脆請總統特赦他的貪污罪刑就算了。

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