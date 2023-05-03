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林益世貪污恐重判　北檢講堂首開視訊研討「大法庭統一見解」

▲▼林益世2018年9月28日上銬發監。（圖／記者邱中岳攝）

▲大法庭針對林益世涉貪案做成的統一見解，將影響未來高階公務員貪瀆案件的偵辦與追溯標準。（資料照／記者邱中岳攝）

記者劉昌松／台北報導

前行政院秘書長林益世在擔任立委期間，收受業者6300萬元喬合約，引起法界對立委在議場外的行為是否屬於職務上行為爭議，大法庭在3月間做出統一見解，認為與職務有密切關聯且具有公務性質的行為，都是貪污行收賄罪處罰的對象，此一見解將影響未來貪瀆案件的偵辦標準與適用，台北地檢署為此與經濟刑法學會共同舉辦實務與學術交流研討會，並邀請相關科系師生線上視訊參與。

這場研討會除將由北檢新任檢察長鄭銘謙、經濟刑法學會理事長陳子平共同以主人身分開幕致詞，報告人則是曾偵辦洪仲丘案黑畫面滅證案因而引起軍事審判改革的檢察官林劭燁，林劭燁除了偵辦淘帝KY、百富吸金等多起金融案件，目前為北檢派駐廉政署檢察官，對肅貪、防貪法令與偵查技巧相當熟稔，為了這次110年度台上大字5217號裁定，花費4個月時間研究此議題相關判決，將在研討會中提出未來貪瀆案件的追訴標準供作實務運作參考。

▲▼台北地檢署將與經濟刑法學會共同舉辦貪瀆案件職務上之行為研討會，並開放相關科系師生線上參與。（圖／北檢提供）

▲台北地檢署與經濟刑法學會共同舉辦研討會，開放150人線上參與。（圖／北檢提供）

台北地檢署從2022年檢察長林邦樑任內開始，每個月舉辦北檢講堂，由在各類型案件偵辦表現特殊的檢察官分享辦案歷程與心得，這次首度擴大舉辦，由台大法學院教授林鈺雄擔任引言與主持人，與談人包括政大法律系教授李聖傑、最高檢察署檢察官林麗瑩、高檢署檢察官邱智宏，研討會除在北檢5樓會議室開放20個名額現場參與，並邀情相關科系師生線上報名，經主辦單位審查確認後，有150人可視訊參與。

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