陳水扁踩紅線！國民黨團批法務部嚴重放水　「該回籠就讓他回籠」

▲林思銘今主持國民黨團記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

前總統陳水扁昨向總統統、行政院及立法院請願，被質疑踩法務部保外就醫的紅線。對此，國民黨立法院黨團首席副書記長林思銘今（3日）表示，法務部放水放太嚴重，中監該審視陳水扁的舉動，法務部也該好好調查，「該回籠就讓他回籠」，明明陳身體狀況這麼好，卻可以保外就醫，對其他受刑人是差別待遇。

陳水扁自2015年起保外就醫，台中監獄提出「不進會場、不上台、不演講、不談政治、不接受採訪」等5條件要陳遵守，但陳認為行政院版《選罷法》修正草案違反比例原則，昨北上依序向總統府、行政院跟立法院遞請願書，甚至接受媒體採訪，被認為再次大踩保外就醫紅線。

對此，林思銘3日在國民黨團記者會上表示，陳水扁昨天可說是精神非常好，身為前總統可以不顧法務部矯正署的規定，上凱道來訴願，甚至登記參選不分區立委，真的是法務部放水放太嚴重。

「天子犯法與庶民同罪。」林思銘說，中監該審視陳水扁的舉動，法務部也該好好調查，「該回籠就讓他回籠」；其實民進黨現在頭也很大，對於陳水扁頻踩紅線好像束手無策，而站在在野黨立場，國民黨認為民主法治是國家根本基石，如果有人犯法且依相關規定入監執行卻可頻保外就醫，「已經延長33次了」，應該是國際間唯一的情形。

林思銘表示，明明陳水扁身體狀況這麼好，卻可以保外就醫，對其他受刑人公平嗎？這完全就是差別待遇。