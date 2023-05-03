蛋價回穩！　彰化佛心早餐店霸氣公告：蛋製品一律降價5元

▲彰化早餐店蛋類食品調降5元。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

國內近期雞蛋供應趨緩，餐飲業蛋價回穩，有不少店家都調降價格，彰化花壇鄉1間夾肉蛋餅店，也在網路公告，自今日起蛋類製品一律調降5元，店家說，蛋價成本降價了，也應該要跟著降，讓網友狂喊讚，「好佛心的店家」、「闆娘好棒」。

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這間位於花壇鄉中正路的夾肉蛋餅店，在地經營已經有3年的時間，店內擺設超乾淨，販售超過50種蛋類品項，其中「招牌」夾肉蛋餅，更是令顧客大推，用料實在，一份用蛋大約2顆，選用里肌肉炒成肉條，再疊上滿滿的現炒高麗菜，厚實的一大捲，吃完一餐所有的營養都有了。

店長說，恢復原價是對客人的承諾，之前蛋價一路飆漲，曾漲到1400元，直撐到今年4月3日起，蛋類品項才微調5元，但近日雞蛋降價了，今天對外公布恢復原價，招牌夾肉蛋餅也跟著從40元調漲到45元，今天又恢復原價。

今天到店的以老顧客為多，也有看到網路公告前往嘗鮮的消費者，但大多對於漲價30天就調降的看法，除了店家的蛋餅好吃用料實在外，都一致大推，「是漲了還會降的良心商家」。

近日有不少餐飲業者紛紛在臉書公告降價，像是台北市中山區的「慢慢早」早餐店宣布，含蛋品項降價8元，恢復原本售價。台南市「昱品鐵板燒」宣布，蔥花蛋、菜脯蛋降價5元，雖然只是5元，但這是對每一位客人的誠意及承諾。「弘爺漢堡」嘉義早餐店也公告，荷包蛋與蔥抓餅加蛋都降價5元。