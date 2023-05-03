　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

打「胡睿涵」名號詐騙　婦領200萬面交！車手被逮收押

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六市一名婦人在網路youtube觀看投資影片，該影片以財經名主持人「胡睿涵」推薦名義，使婦人陷入受詐，在詐騙成員引導下加入LINE群組欲低價競購股票，並臨櫃提款200萬元，欲交給詐騙集團假理財專員。警方獲報後將計就計，喬裝部署優勢警力，車手取款後瞬間強力壓制，將其訊後移送雲檢並聲押獲准。

▲詐騙集團打著財經名人的名號以優質投資方案哄婦人受騙，車手與婦人相約取款即遭警方壓制逮捕，依法送辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲詐騙集團打著財經名人的名號以優質投資方案哄婦人受騙，車手與婦人相約取款即遭警方壓制逮捕，依法送辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

繼盛竹如之後，又有歹徒假冒名人進行詐騙，youtube觀看投資影片後打出財經名主持人「胡睿涵」名號，哄騙對投資有興趣民眾可以拿出現金低價競購優質股票。65歲的邱姓婦人在詐騙集團的引導下加入LINE群組，見有賺錢的機會，不疑有他，昨（2）日至台灣銀行斗六分行欲臨櫃提領新臺幣200萬元，但被機警的銀行員發覺有異，通知駐衛警及斗六分局員警前往了解後，確認係假投資詐騙案件。

▲詐騙集團打著財經名人的名號以優質投資方案哄婦人受騙，車手與婦人相約取款即遭警方壓制逮捕，依法送辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲婦人帶著200萬現金依約前往付錢，配合警方指示下，順利保住200萬血汗錢。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六警分局說明，警方在取得邱婦同意配合下，由邱婦與詐騙集團約定在斗六市某速食餐廳內面交200萬元款項，同時分局亦立即調派優勢警力前往部署；收款車手依約定時間到達，進入餐廳與邱女碰面，就在車手與邱女完成面交當下，喬裝顧客埋伏在餐廳內用餐的數名員警一擁而上，將該名車手壓制在地，予以逮捕。

▲詐騙集團打著財經名人的名號以優質投資方案哄婦人受騙，車手與婦人相約取款即遭警方壓制逮捕，依法送辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲20歲的張姓車手與婦人相約取款即遭警方壓制逮捕，依法送辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方表示，該名20歲的張姓車手經詢問後依《詐欺罪》移送雲林地檢署偵辦，並由檢察官向雲林地院聲請羈押獲准。斗六分局長黃念生表示，近來新興的「投資詐欺」已經擠下「網路購物」、「分期付款」等詐欺手法，遭詐件數與單筆受騙金額，都躍居第一名，提醒民眾，「加LINE投資風險高，投資廣告勿輕信，下載APP、加LINE好友或註冊網站投資必有詐」。

▲詐騙集團打著財經名人的名號以優質投資方案哄婦人受騙，車手與婦人相約取款即遭警方壓制逮捕，依法送辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲詐騙集團與婦人相約拿取現金。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲詐騙集團打著財經名人的名號以優質投資方案哄婦人受騙，車手與婦人相約取款即遭警方壓制逮捕，依法送辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲詐騙集團成員與遭騙婦人於line通訊對話，以激將法向婦人說「選擇銀行交易不如去警察局」、「擔憂的話就直接匯款」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲詐騙集團打著財經名人的名號以優質投資方案哄婦人受騙，車手與婦人相約取款即遭警方壓制逮捕，依法送辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲詐騙集團成員與教導婦人不可向行員告知要做投資用途，否則會遭阻攔，並派專人收取現金且開立收據取信婦人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 
►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►只剩3天！雲林台電這張「千萬發票」沒人領　快檢查繳費單

►「不停讓行人全國大執法」首日　斗六警開出53張紅單

►《抗疫的力量》向醫護致敬　台大雲林分院為無名英雄留下記錄

►接送車偏鄉險路驚險冒白煙　意外揭他們「不只是日照」無怨悔

►媽祖志工開刀前結石突消失喊「神蹟」　主治醫師看電腦斷層說話了

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
震撼！　金曲歌王認了離婚
17歲屁孩借開喜美出事了！　2女騎士撞噴躺地
退出港湖立委初選　游淑慧曝與侯友宜談話內容
快訊／當詐團內鬼？　北市警所長遭搜索
快訊／連千毅慘了！　法院將發布通緝
永和阿姨尖峰「騎YouBike鬼切」　騎士慘被擊落
快訊／侯友宜出手協調！　藍營派她戰港湖立委
黃子佼「6位數稿費」全捐了！　首露面再槓《天下》

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「大牛比較懶」當範例　男師教波特王撩妹金句記過！提告神反轉

快訊／與詐團有密切通聯！北市警派出所長涉提供資料遭搜索

騎士烈日當空自撞摔落路邊　熱心女子在旁撐傘擋陽光協助搬運

女大生「夢到被鬼摸」嚇壞！男同學舉手認了：我做的　代價出爐

快訊／連千毅慘了！恐嚇網友挨告拒絕出庭　法院將發布通緝

卓冠廷爆「塞人寄生高虹安」　柯文哲怒：拿他祭旗！法院首開庭

17歲屁孩出事影片曝！借車開上路闖紅燈　2女騎士遭撞噴躺地

屏東三地門騎士飛落10米「躺40度斜坡」　警消合力繩索救援

聯華大火9死！二寶媽搶救9天仍不治　彰醫沉痛：盡了最大努力

專賭大樂透特別號　菲籍移工「49選1」坑同鄉...1年削百萬

女友上學睡過頭求助男友　他狂騎29公里「為愛衝鋒」

畢業考完「丟書下樓」狂歡　成功高中校長：記得清就好

《黑暗榮耀》孫慏悟爆紅狂被要合照　和李蓑羅私下對話「跟劇一模一樣」XD

李多慧「男友視角」遊九份！　露鎖骨：想在裡面游泳嗎❤

駕駛喊「你看那三寶」　下秒竟直擊2騎士相撞

虎斑貓飯前對媽狂碎唸！　吃飽不開金口模樣超反差

香嗎？貓忘情吸「臭腳燒」　還用臉蹭！黑柴放棄躺平

林志玲為避小S「記者會改晚」　曝二胎計畫：對不起我辦不到QQ

雕刻《灌籃高手》人物髮型！　精細描繪＋立體輪廓網看呆

斑馬線不讓行人！高雄短裙OL「辣腿狠踹反擊」　自小客嚇到停車

「大牛比較懶」當範例　男師教波特王撩妹金句記過！提告神反轉

快訊／與詐團有密切通聯！北市警派出所長涉提供資料遭搜索

騎士烈日當空自撞摔落路邊　熱心女子在旁撐傘擋陽光協助搬運

女大生「夢到被鬼摸」嚇壞！男同學舉手認了：我做的　代價出爐

快訊／連千毅慘了！恐嚇網友挨告拒絕出庭　法院將發布通緝

卓冠廷爆「塞人寄生高虹安」　柯文哲怒：拿他祭旗！法院首開庭

17歲屁孩出事影片曝！借車開上路闖紅燈　2女騎士遭撞噴躺地

屏東三地門騎士飛落10米「躺40度斜坡」　警消合力繩索救援

聯華大火9死！二寶媽搶救9天仍不治　彰醫沉痛：盡了最大努力

專賭大樂透特別號　菲籍移工「49選1」坑同鄉...1年削百萬

康康遭詐騙500萬「錢拿不回來」！　兇手落網了...Selina前夫出手相助

漁業署提高石斑魚抽驗量能20%　全台1048養殖戶用藥安全合格

1年5000人偷拍被捕！日本「反偷窺法」擬6月上路　違者最重關3年

初賽落幕！臺大盃場外人氣延燒　神秘舞團排名竄升

借貸媒合平台imB涉詐25億！受害人現身說法　吳怡玎：銀行局的疏失

震撼！金曲歌王認「秘密離婚20年」　終於鬆口：怕被說是失敗者

抱著女嬰墜樓亡！他「持刀殺妻」血染頂樓輕生　法院嚴懲輕生未遂者

換護照人潮多綠稱「封路搭帳篷」　葉元之轟「草包」：心裡只有選舉

侯友宜協調「游淑慧禮讓李彥秀」　洪孟楷讚：責任來、就是扛

台東縣腸病毒疫情新增1重症個案　1歲男童已出院

超ㄎㄧㄤ黃金蟒上床找媽睡搞搞 下秒竟「滑倒」...網驚：沒腳也能跌

社會熱門新聞

2日本妹來台遭撲倒襲胸！台男逞慾完爽逛夜市

即／聯華大火再添1死　49歲二寶媽「留一口氣」回家

丹大林道崩塌　他拉不住看車墜谷

竹聯最強堂口「據點」曝光　入會須有3條件

將「爸爸骨灰罈」丟分隔島　警查出真相了

旭仁會春酒惹怒警政署！會長瘋狗偉遭逮

趕著去毒趴！惡駕駛狠撞雙載機車　師生1死1傷

陳水扁保外就醫狂踩底限　法界怒轟：乾脆特赦

辣妹醉倒天橋「痛醒崩潰」！撿屍男喊：再一下就好

開246萬英系休旅　30歲女撞死騎士

人妻約小王「在家運動」嬌喊：頂到胃　靠1招減肥攝影師傻眼

三寶「詭異逆向殺人」女騎士亡　畫面曝光

「29秒讓你X出來」　高雄按摩店被抄關店

快訊／趕開趴撞死補習班女師　毒蟲30萬交保

更多熱門

相關新聞

父子3貼「安全帽噴飛」害女慘摔

父子3貼「安全帽噴飛」害女慘摔

高雄市前鎮區昨(2日)發生一起車禍，一名林姓女騎士疑似為了閃避前方掉落的安全帽，不慎自摔，造成全身多處擦傷。有其他騎士錄下整起事發經過，警方查看畫面後，發現是一名男騎士3貼載小孩，安全帽掉落導致事故，不過這名男騎士當時停在路邊查看後仍騎車離去，警方將追究肇逃責任，通知該名騎士到案說明。高雄市前鎮區昨(2日)發生一起車禍，一名林姓女騎士疑似為了閃避前方掉落的安全帽，不慎自摔，造成全身多處擦傷。有其他騎士錄下整起事發經過，警方查看畫面後，發現是一名男騎士3貼載小孩，安全帽掉落導致事故，不過這名男騎士當時停在路

毒梟見警「上膛險爆槍戰」　屋內還藏女人

毒梟見警「上膛險爆槍戰」　屋內還藏女人

中一中「烯環鈉」爆歧視！事發班級聲明曝

中一中「烯環鈉」爆歧視！事發班級聲明曝

遭批失言　柯文哲：講太快被挑語病

遭批失言　柯文哲：講太快被挑語病

彰化虎山巖3萬金針花海大爆發　母親節最高峰

彰化虎山巖3萬金針花海大爆發　母親節最高峰

關鍵字：

胡睿涵財經投資詐騙雲林斗六市斗六警分局車手圍捕影音

讀者迴響

熱門新聞

企鵝妹認「無套1晚3次、5砲友↑」！大尺度約砲史曝

直擊陳漢典深夜約會《天才衝衝衝》女星！

全台變天！首波梅雨最劇時間曝　冷空氣接力降溫

1飲品超傷腎！　腎臟醫勸「快戒掉」：3病風險也增

響尾蛇斷頭自咬身體　詭異影片曝光

中國男女全身赤裸　陳屍峇里島5星飯店

劉雨柔離婚半年「新歡是T1球星」！同車火熱互動被拍

投資imB每月領13萬！42歲男2月後「1500萬全歸零」

汪小菲剛離開大S家「小S車就來了」

立夏要來了！這生肖小心「車關」放1物破霉運

13人吃海鮮結帳4萬1　米其林餐廳說話了

護士打視訊「嫌儀器吵」拔掉！　85歲病患亡

快訊／黃子佼再發3聲明斷開《天下》！

媽媽帶3女兒玩水全遭海浪捲走！2女溺斃

澳洲研究機構：愛口交罹口咽癌機率高8.5倍

更多

最夯影音

更多
女友上學睡過頭求助男友　他狂騎29公里「為愛衝鋒」

女友上學睡過頭求助男友　他狂騎29公里「為愛衝鋒」
畢業考完「丟書下樓」狂歡　成功高中校長：記得清就好

畢業考完「丟書下樓」狂歡　成功高中校長：記得清就好

《黑暗榮耀》孫慏悟爆紅狂被要合照　和李蓑羅私下對話「跟劇一模一樣」XD

《黑暗榮耀》孫慏悟爆紅狂被要合照　和李蓑羅私下對話「跟劇一模一樣」XD

李多慧「男友視角」遊九份！　露鎖骨：想在裡面游泳嗎❤

李多慧「男友視角」遊九份！　露鎖骨：想在裡面游泳嗎❤

駕駛喊「你看那三寶」　下秒竟直擊2騎士相撞

駕駛喊「你看那三寶」　下秒竟直擊2騎士相撞

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面