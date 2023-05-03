打「胡睿涵」名號詐騙　婦領200萬面交！車手被逮收押

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六市一名婦人在網路youtube觀看投資影片，該影片以財經名主持人「胡睿涵」推薦名義，使婦人陷入受詐，在詐騙成員引導下加入LINE群組欲低價競購股票，並臨櫃提款200萬元，欲交給詐騙集團假理財專員。警方獲報後將計就計，喬裝部署優勢警力，車手取款後瞬間強力壓制，將其訊後移送雲檢並聲押獲准。

▲詐騙集團打著財經名人的名號以優質投資方案哄婦人受騙，車手與婦人相約取款即遭警方壓制逮捕，依法送辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

繼盛竹如之後，又有歹徒假冒名人進行詐騙，youtube觀看投資影片後打出財經名主持人「胡睿涵」名號，哄騙對投資有興趣民眾可以拿出現金低價競購優質股票。65歲的邱姓婦人在詐騙集團的引導下加入LINE群組，見有賺錢的機會，不疑有他，昨（2）日至台灣銀行斗六分行欲臨櫃提領新臺幣200萬元，但被機警的銀行員發覺有異，通知駐衛警及斗六分局員警前往了解後，確認係假投資詐騙案件。

▲婦人帶著200萬現金依約前往付錢，配合警方指示下，順利保住200萬血汗錢。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六警分局說明，警方在取得邱婦同意配合下，由邱婦與詐騙集團約定在斗六市某速食餐廳內面交200萬元款項，同時分局亦立即調派優勢警力前往部署；收款車手依約定時間到達，進入餐廳與邱女碰面，就在車手與邱女完成面交當下，喬裝顧客埋伏在餐廳內用餐的數名員警一擁而上，將該名車手壓制在地，予以逮捕。

▲20歲的張姓車手與婦人相約取款即遭警方壓制逮捕，依法送辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方表示，該名20歲的張姓車手經詢問後依《詐欺罪》移送雲林地檢署偵辦，並由檢察官向雲林地院聲請羈押獲准。斗六分局長黃念生表示，近來新興的「投資詐欺」已經擠下「網路購物」、「分期付款」等詐欺手法，遭詐件數與單筆受騙金額，都躍居第一名，提醒民眾，「加LINE投資風險高，投資廣告勿輕信，下載APP、加LINE好友或註冊網站投資必有詐」。

▲詐騙集團與婦人相約拿取現金。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲詐騙集團成員與遭騙婦人於line通訊對話，以激將法向婦人說「選擇銀行交易不如去警察局」、「擔憂的話就直接匯款」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲詐騙集團成員與教導婦人不可向行員告知要做投資用途，否則會遭阻攔，並派專人收取現金且開立收據取信婦人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）