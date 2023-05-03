父子3貼「安全帽噴飛」害女騎士婦慘摔全身傷　他停路邊看...跑了

記者許宥孺／高雄報導

高雄市前鎮區昨(2日)發生一起車禍，一名林姓女騎士疑似為了閃避前方掉落的安全帽，不慎自摔，造成全身多處擦傷。有其他騎士錄下整起事發經過，警方查看畫面後，發現是一名男騎士3貼載小孩，安全帽掉落導致事故，不過這名男騎士當時停在路邊查看後仍騎車離去，警方將追究肇逃責任，通知該名騎士到案說明。

▲▼婦人為閃避安全帽慘摔，肇事騎士一度停在路邊查看。（圖／記者許宥孺翻攝）

這起事故發生在2日傍晚6點多，警方獲報，前鎮區中山四路北上慢車道發生一起交通事故，員警趕到現場，初步了解是72歲林姓女騎士於慢車道南往北直行行駛，疑似要閃避路中掉落的安全帽而自摔，全身多處傷送小港醫院，幸好沒有生命危險，也無酒駕情事。

有機車騎士恰好錄下整起事發經過，並PO在地方社團，初步釐清是一名男騎士3貼載小孩，其中一名孩童的安全帽掉落，林姓女騎士為了閃避才自摔，而當時男騎士一度停在路邊向後觀望，不過後來仍騎車離去。

▲▼女騎士閃避掉落的安全帽，全身多處受傷。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方表示，依據「道路交通管理處罰條例」第31條第6項規定：「機車駕駛人或附載座人未依規定戴安全帽者，處駕駛人新臺幣500元罰鍰。」而男騎士也涉及肇事逃逸，警方將追查出車主到案說明。