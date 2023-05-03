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社會 社會焦點 保障人權

慟！聯華大火二寶媽不治　大兒子在竹科上班小兒子要當兵

▲▼聯華大火,聯華食品,北斗,火災,聯華,現場。（圖／記者許權毅攝）

▲聯華大火。（圖／記者許權毅攝）

記者唐詠絮／彰化報導

慟！聯華食品火警死亡再添一人，彰化醫院3日下午表示，因為火警重傷住進醫院許姓女員工，經過搶救後恢復，但情況一直危急，在加護病房也一直沒有清醒，5月3日上午，許女病況危急，再經急救還是難以挽回，經家屬同意，上午11點多留一口氣帶回家中，死者人數也從8人增加成為9人。

彰化聯華25日清晨6點45分從2樓調理室起火，消防人員在致命的冷凍庫中拉出10名員工，10人因為無呼吸心跳被送醫，僅3人搶回一命，其中49歲許姓女員工狀況較嚴重，送加護病房急救。許女丈夫曾表示，希望大家能夠替太太集氣，盼她能盡快脫離險境。

彰化醫院表示，在竹科台積電當工程師的25歲大兒子每天帶女朋友來跟媽媽加油，許女的媽媽也都到加護病房旁的佛堂向觀世音菩薩合十祈求，父子3人走遍各地宮廟，在大甲媽祖駐駕北斗奠安宮時也去祈求。甚至有一對夫妻特地到加護病房探望，望著許女落淚，原來他們是因為許女做媒人介紹才結為連理，特別前來致敬。

許女和丈夫楊先生育有2個兒子，楊先生感概地說，大兒子去年才從研究所畢業，開始到竹科上班，23歲的小兒子也準備去當兵，兩夫妻才想說擔子將減輕一點，好日子要來了，沒想到發生不幸。

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