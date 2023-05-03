聯華大火9死！二寶媽搶救9天仍不治　彰醫沉痛：盡了最大努力

記者唐詠絮、黃資真／彰化報導

聯華食品火警4月25日發生惡火，從冷凍庫救出的49歲許姓女員工一度失去生命跡象，經送醫後雖救回，經過9天治療仍回天乏術，累計9死。彰化醫院沉痛表示，人員都盡了最大努力救治，對這樣的結果，大家都深感遺憾與不捨。

▲彰化聯華食品工廠大火。（圖／記者許權毅攝）

彰化醫院3日下午表示，一度失去呼吸心跳的49歲許姓女員工經過搶救後恢復生命跡象，但性命垂危，病情一直不穩定，意識也沒有恢復，今天上午許女病況再度危急，緊急急救後延長了生命時間，不過已無法再進行治療，家屬也表示了解，因此在上午11點多留一口氣將許女帶回家中。

▲部立彰化醫院副院長陳殷正。（圖／記者唐詠絮攝）



回顧此案，聯華北斗廠25日凌晨6時45分發生火警，消防人員在冷凍櫃中找出受困的10名員工，全部失去呼吸心跳送醫，僅3人搶回1命，其中39歲菲籍女移工搶救1天後逝世，26歲陳男病況穩定，49歲許女還在與死神拔河，但在9天後同樣不幸離世。

許女和丈夫楊先生育有2個兒子，大兒子去年才從研究所畢業，開始到竹科上班，23歲的小兒子也準備去當兵，兩夫妻才想說擔子將減輕一點，好日子要來了，沒想到發生不幸，父子3人也特地奔走各廟宇拜拜，祈求神明垂憐，怎料今天許女依舊無法撐過難關，回到家中後才吞下最後一口氣離世。