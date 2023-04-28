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上班族救星！西螺垃圾定點清運上路　首日清運逾500公斤

▲西螺鎮公所與清潔隊研議後，選在原有垃圾清運時段人潮較多的定點進行試辦，讓需要倒垃圾的民眾自行前往，不少民眾眉開眼笑，直呼真的太方便。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲清潔隊員見到量較大的還會搭把手，協助提上垃圾車，不少民眾眉開眼笑，直呼真的是德政。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林西螺鎮自垃圾不落地實施以來，一直以民眾反映錯過垃圾車，希望鄉公所能增加安排垃圾車短時定點讓民眾更方便，西螺鎮長廖秋萍上任後調整清潔隊車輛與人力安排，終於讓「垃圾定時定點清運」今（28）日正式上路，首日即清運約200多公斤，可見民眾實際之需求，鄉公所表示，暫定試辦至年底，再視情況調整。

西螺鎮長廖秋萍表示，依目前西螺鎮垃圾清運規劃，上午時段主要清運對象為西螺鎮各級學校及建興果菜市場所產生之生廚餘時間，家用垃圾則自下午5時開始清運，因有不少鎮民反映因工作等因素，無法配合垃圾車到達家門口時間而無法倒垃圾，所以請清潔隊研議在不影響正常清運的情況下，增加清運的量能方便民眾倒垃圾圾。

▲西螺鎮公所與清潔隊研議後，選在原有垃圾清運時段人潮較多的定點進行試辦，讓需要倒垃圾的民眾自行前往，不少民眾眉開眼笑，直呼真的太方便。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺鎮公所與清潔隊研議後，選在原有垃圾清運時段人潮較多的定點進行試辦。（圖／記者蔡佩旻攝）

首日上路本預期可能前來倒垃圾的人不多，但卻出乎意料，光第一站就超過50位民眾倒垃圾，清潔隊員見到量較大的還會搭把手，協助提上垃圾車，不少民眾眉開眼笑，直呼真的太方便。一位婦人說，這真的對朝九晚五的上班族是一大福音，加班回到家錯過垃圾車，都要騎著機車載垃圾到處找，真的感謝鎮長與清潔隊辛苦的人員。

西螺鎮清潔隊說明，此次規劃之定時定點清運，除增加便民性外，公所亦希望民眾能將倒垃圾的時間進行分流，避免原有的沿線清運人數過多導致等待時程過長，而影響垃圾車抵達下一個路段的時間，故特別選在原有垃圾清運時段人潮較多的定點進行試辦。今日上午的定時定點清運共收回一般垃圾約 200 多公斤，資源回收垃圾約 300 多公斤。

目前西螺鎮垃圾定時定點清運主要規劃為每週二及週五，上午7時至7時20分於西螺鎮慈惠堂；7時30分至7時50分於廣福宮；8時至8時20分於西螺福興宮太平媽後門，單點停留20分鐘供民眾清倒垃圾。

鎮長廖秋萍表示，本項政策將試辦至2023年12月29日，視鎮民使用情況及清潔隊人力調配決定修正或續行辦理，公所亦將利用各種管道，如：網站、FB 及里辦公處與日常垃圾車廣播等加強宣導，鼓勵鎮民能多加利用這項便民政策。

▲西螺鎮公所與清潔隊研議後，選在原有垃圾清運時段人潮較多的定點進行試辦，讓需要倒垃圾的民眾自行前往，不少民眾眉開眼笑，直呼真的太方便。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲清潔隊員熱忱服務鎮民，見有人載著垃圾接近，便上前協助也都會檢查是否有確實分類。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

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