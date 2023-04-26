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社會 社會焦點 保障人權

雲林獨居男多日未取門口羊奶　鄰居警覺通報！警消破門及時送醫

▲消防人員從2樓陽台進入屋內開門，隨後會同里長與警方在屋內一樓客廳發現倒臥在地上的黃姓男子。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲消防人員從2樓陽台進入屋內開門，隨後會同里長與警方在屋內一樓客廳發現倒臥在地上的黃姓男子。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六警分局斗六派出所於日前接獲轄區里長報案，民眾通報一名獨居男多日未取門口羊奶，顯有異狀，擔心他發生危險，派出所警員前往查處，民宅鐵門深鎖，敲門探詢發現屋內傳有微弱的呼喊聲，立即通報消防救護人員到場協助，進入屋中幸好倒地男子尚有意識，立即送醫救治。

斗六警分局說明，當時員警到場後持續喊話請其開門，但男子音量微弱，推測已意識模糊無法回答，通報消防救護人員到場。經里長同意後，消防人員從2樓陽台進入屋內開門，隨後會同里長與警方在屋內一樓客廳發現倒臥在地上的黃姓男子，幸好仍有生命跡象，消防人員立即將黃男抬上擔架，由救護車將黃男送醫救治。

斗六警分局分局長黃念生表示，派出所員警於接獲里長報案時迅速到場並積極處理，成功救助急需救援的民眾，充分展現為民服務之熱忱；警方除了守護治安、維護交通安全之外，亦會加強轄區獨居老人關懷，並適時轉介社福單位，民眾也應多加關懷自家獨居長輩、與鄰里間保持良性互動，遇有緊急狀況時可立即報警。

▲消防人員從2樓陽台進入屋內開門，隨後會同里長與警方在屋內一樓客廳發現倒臥在地上的黃姓男子。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲消防人員從2樓陽台進入屋內開門，隨後會同里長與警方在屋內一樓客廳發現倒臥在地上的黃姓男子。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 
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