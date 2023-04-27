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武德片89快看！雲林2男醫院騎樓對戰　網讚：打贏停手+拒馬歸位

記者蔡佩旻／雲林報導

網路社群《社會事新聞影音》昨（26）日流傳「年紀相加破百！兩男當街互毆」影片，經查案發地點為雲林虎尾鎮新生路的若瑟醫院騎樓，影片中2名年長男子一來一往拳腳相向。警方今日證實案發日為本月25日，係因停車糾紛引起互毆，其中一人表明不提告，警方將再傳訊另名男子說明。

▲虎尾鎮日前發生2男子於醫院騎樓互毆，影片昨日遭上傳網路社群，警方傳訊2人說明打架原因。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲虎尾鎮日前發生2男子於醫院騎樓互毆，影片昨日遭上傳網路社群，警方傳訊2人說明打架原因。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

《社會事新聞影音》流傳的2男互毆影片中，身穿黑衣的男子一手拿著拒馬一面抵擋白衣老翁的出拳，白衣老翁見黑衣男手持拒馬無法還擊而猛出拳，黑衣男子將拒馬丟掉後，一個箭步扯住老翁衣服進攻推倒，白衣老翁也不是省油的燈，起身後回擊一個猛推，將黑衣男子推倒在地，還順勢拳擊其頭部，黑衣男坐在地上氣喘吁吁，白衣老翁見狀即收手，未再動手，兩人不歡而散，白衣老翁離去前還不忘把拒馬撿起放回原處。

▲虎尾鎮日前發生2男子於醫院騎樓互毆，影片昨日遭上傳網路社群，警方傳訊2人說明打架原因。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲白衣老翁見黑衣男坐地不在反擊，便收手不再出拳。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

網友紛紛留言「很有武德！贏了就沒再出手」、「若瑟醫療很棒，走出來都能打架！」、「這個盾牌平常是不是都被大家以為是停車拒馬」、「是說...在那邊打架是很安全，打贏進法院打輸進醫院」、「好拒馬！拒馬的奧妙之處，是可以藏於民居之中，隨手可得，還可以放他在路旁掩藏殺機。不愧是七大防具之榜首」。

虎尾警分局說明，對影片發生事件，經查本分局無相關報案紀錄，今(27)日經本分局虎尾派出所員警前往案發醫院查訪，50歲的林姓黑衣男子表示，當時係雙方於4月25日因停車糾紛在醫院騎樓下打架，但渠無受傷亦無意願提告，警方當場向林姓男子約制告誡，另將傳訊另一行為人，若雙方不提告本分局將依違反社會秩序維護法移送究辦。

▲虎尾鎮日前發生2男子於醫院騎樓互毆，影片昨日遭上傳網路社群，警方傳訊2人說明打架原因。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲影片最後兩人看似無大礙，不歡而散。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 


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