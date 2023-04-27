力拚雲林良品進軍國際…張麗善率團訪星大型物流商及超市集團

▲雲林縣長張麗善率團走訪新加坡，推廣台灣農產品。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

為拓展雲林農產品市場，縣長張麗善26日率團前往新加坡，參訪萬春商行與昇菘集團總部等物流商及超市集團，張麗善表示，此行旨在進一步加強雙方的合作關係，讓更多消費者品嚐到台灣優質農產品的美味。

張麗善表示，過去雲林縣就透過台灣貿易公司宜捷威和萬春公司有密切合作，將茂谷柑、胡蘿蔔、高麗菜等鋪貨到新加坡各大生鮮超市，此次參訪希望能夠更加深雙方默契，把雲林縣最優質的農產讓世界各地的消費者都能品嘗到台灣好滋味。

▲張麗善說，盼加深與星國的雙方默契，推廣雲林縣最優質的農產，讓世界各地的消費者都能品嘗到台灣好滋味 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

萬春商行董事長陳振賢帶著張麗善團隊參觀集貨與分裝場，讓張麗善大讚廠區乾淨且產線分工明確，對於冷鏈管理技術也相當純熟，很放心把雲林新鮮農產品交給萬春商行，也希望萬春商行未來能夠和雲林在地廠商有更多合作機會。

在陳振賢陪同下，張麗善前往新加坡另一個大型連鎖超市「昇菘集團總部」，此次參訪是希望能夠將雲林縣農產加工品，像是古坑咖啡、地瓜薯條、調味花生、地瓜拿鐵等雲林良品，鋪貨到新加坡超市，讓新加坡民眾享用創新的台灣味，這次古坑農會帶來的精品咖啡、阿甘薯叔的蜂蜜薯片以及虎尾農會的虎霸王花生，都讓昇菘採購部門大為驚艷。

宜捷威科技公司說，在雲林西螺建置大型外銷蔬果理集貨場已經完工，希望在未來能將台灣短期葉菜類品項打進新加坡市場。

張麗善進一步指出，雲林農業產值超過850億，穩居全國之冠，近年來持續耕耘新加坡及馬來西亞等東南亞市場，除了蔬菜外更包含文旦、茂谷柑、柳丁等果品，去年累計出口超過 300公噸雲林蔬果，獲得當地的熱烈好評迴響，對拓展「星馬市場」充滿信心。

▲張麗善對拓展「星馬市場」充滿信心。（圖／記者蔡佩旻翻攝）