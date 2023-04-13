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懷孕有錢領！西螺鎮端好康催生　孕婦可拿萬元營養金

▲西螺鎮長廖秋萍今日宣布，設籍西螺鎮的懷孕婦女都可領到一萬元的營養金。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲西螺鎮長廖秋萍今日宣布，設籍西螺鎮的懷孕婦女都可領到一萬元的營養金。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台灣新生兒去年全年僅13萬8986人，創下歷史新低。雲林西螺鎮公所為有效利用補貼方案提升生育率，西螺鎮長廖秋萍今（13）日宣布，每位設籍西螺鎮的懷孕婦女都可以領到新台幣一萬元的營養金，為辛苦的孕婦們提供更好的營養與照顧。

西螺鎮長廖秋萍指出，據西螺戶政事務所統計2017年至2021年每年平均有300位以上新生兒，但是至2022年新生兒數量僅剩237位，今年1至3月份合計共誕生63位新生兒，人口老化現象嚴重已成西螺鎮急需面對的問題。廖秋萍說明，希望這項政策能為懷孕的婦女提供健康，也減輕準爸爸準媽媽們的負擔。

▲西螺鎮長廖秋萍今日宣布，設籍西螺鎮的懷孕婦女都可領到一萬元的營養金。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

西螺鎮公所補充說明，申請補助的資格為「妊娠二十四週(含)以上婦女，本人設籍本鎮滿一年以上；或新生兒在本鎮辦妥出生登記且其父設籍本鎮滿一年以上者」。由本人或其配偶至公所社會課辦理申請手續，經審核通過符合領取資格者，公所將匯入新台幣一萬元的營養金至申請人帳戶。

廖秋萍表示，營養金的使用可以用於孕期所需的營養補充品、產前檢查費用、孕婦健康照護費用等，旨在為孕婦提供更好的照顧。

▲西螺鎮長廖秋萍今日宣布，設籍西螺鎮的懷孕婦女都可領到一萬元的營養金。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 

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