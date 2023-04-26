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大甲媽駐駕西螺福興宮「萬人搶換壓轎金」　幼稚園長讚：鎮園之寶

記者蔡佩旻／雲林報導

被Discovery Channel評為全球三大宗教盛事之一的「大甲媽遶境」進入第五天，大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎於今（26）日凌晨起駕北上，晚間再度駐駕雲林西螺福興宮太平媽祖廟後，湧入上萬信眾參拜祈福，整個廟內及周圍擠得水洩不通，媽祖鑾轎停轎處周圍，更圍繞著搶換「壓轎金」及「紅綾」的虔誠信徒。

▲大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎於今日晚間再度駐駕雲林西螺福興宮太平媽祖廟，湧入上萬信眾參拜祈福，圍繞著滿搶換「壓轎金」及「紅菱」的虔誠信徒。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎於今日晚間再度駐駕雲林西螺福興宮太平媽祖廟，湧入上萬信眾參拜祈福。（圖／記者蔡佩旻攝）

年度宗教盛事「大甲媽遶境」均於回鑾時駐駕福興宮西螺媽祖太平媽祖廟，並開放給信眾替換「壓轎金」直到媽祖起駕，然因信眾圍住鑾駕依序等候換壓轎金，讓轎班人員幾乎沒有歇息，不停地為大家服務。廟方人員表示，從各地湧入的信眾數萬人，壓轎金送出近萬支的「壽金」，且供不應求。

▲大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎於今日晚間再度駐駕雲林西螺福興宮太平媽祖廟，湧入上萬信眾參拜祈福，圍繞著滿搶換「壓轎金」及「紅菱」的虔誠信徒。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎於今日晚間再度駐駕雲林西螺福興宮太平媽祖廟，湧入上萬信眾參拜祈福。（圖／記者蔡佩旻攝）

西螺安定非營利幼兒園的園長，也準備了壽金來「給轎壓」。園長張惟淑受訪表示，換得的壓轎金都是準備要給幼兒園的孩子所使用，是「鎮園之寶」，尤其是幼幼班與小班，如果有睡午覺驚醒、夢靨大哭或比較沒精神時，會與家長聯繫並確認宗教信仰後，將壓轎金燒化在水中，讓孩子擦擦臉、擦擦手腳，祈求媽祖庇佑孩子無驚無煞，健康長大。

▲大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎於今日晚間再度駐駕雲林西螺福興宮太平媽祖廟，湧入上萬信眾參拜祈福，圍繞著滿搶換「壓轎金」及「紅菱」的虔誠信徒。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲安定非營利幼兒園的園長，也準備了壽金來「給轎壓」。（圖／記者蔡佩旻攝）

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，大甲媽祖駐駕後，轎班人員即開始提供來自全國各地信眾，祈求敬茶、紅綾及換壓轎金，媽祖慈悲有求必應，滿足信眾的祈望，西螺福興宮也是唯一開放供信眾替換壓轎金、祈求神轎紅菱及媽祖敬茶的駐駕廟宇，一般壓轎椅會綁滿金紙，但今天我們在兩張椅子中留下空間，讓民眾自備金紙來放。

▲大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎於今日晚間再度駐駕雲林西螺福興宮太平媽祖廟，湧入上萬信眾參拜祈福，圍繞著滿搶換「壓轎金」及「紅菱」的虔誠信徒。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲信眾圍住鑾駕依序等候換壓轎金，讓轎班人員幾乎沒有歇息，不停地為大家服務。（圖／記者蔡佩旻攝）

關於壓轎金的用途與用法，民俗專家李寶全表示，神明出門有兵將隨身靈氣會比較強，所以壓轎金較多人愛用，壓轎金常見使用在家中若有幼童受到驚嚇或是沖煞，將金紙點火化在水裡，以清水部分沾嘴唇、塗抹在四肢與心窩即得以化解。

李寶全說，一般人亦可將壓轎金放入紅包紙袋，放在皮夾隨身攜帶保平安，若嬰孩受到驚嚇，可用於洗澡或放在枕頭下淨化磁場，或急需媽祖加持，又無法即時到媽祖廟祈助，在家中點燃三柱清香，朝外對天呼請媽祖駕臨到家中，訴說祈求內容後，再焚燒壓轎金，非常靈驗有求必應。

▲大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎於今日晚間再度駐駕雲林西螺福興宮太平媽祖廟，湧入上萬信眾參拜祈福，圍繞著滿搶換「壓轎金」及「紅菱」的虔誠信徒。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎於今日晚間再度駐駕雲林西螺福興宮太平媽祖廟，福興宮施放高空煙火熱鬧萬分，預計27日0時55分起駕繼續北上。（圖／記者蔡佩旻攝）

 

►聽Podcast #我在案發現場

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