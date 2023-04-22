世界地球日！啓碁科技結合產官學　濁水溪畔造林1.4公頃

▲植下耐旱防風高固碳樹種，大約10年後即可達到有效作用，固碳效益若以20年計算，平均每年預估的固碳量約14公噸，20至30年後可達到固碳高峰期。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

啓碁科技與水利署第四河川局、西螺鎮公所、台大森林環境暨資源學系及台大實驗林管理處攜手，在濁水溪左岸西螺大橋下約1.4公頃的「啓碁小森林」種植2480株台灣原生種樹苗，預期將改善東北季風帶來的揚塵與霧霾對濁水溪沿岸居民的影響，提高居民生活品質、發揮固碳以及生態復育的作用。

新竹啓碁科技以關懷台灣土地為社會公益的實踐主軸，定訂4月22日世界地球日為啓碁植樹日，由董事長謝宏波與執行長高健榮率領上百位高階主管，於濁水溪畔栽下臺灣原生種樹苗，並舉行「啓碁小森林」揭牌儀式。董事長謝宏波先生表示，全世界都在關切氣候變遷的衝擊，這也是企業責無旁貸的使命，啓碁致力推動低碳轉型，期盼與社會及環境達成共好共榮的永續發展。

▲西螺大橋下約1.4公頃的「啓碁小森林」種植2480株台灣原生種樹苗，預期將改善東北季風帶來的揚塵與霧霾對濁水溪沿岸居民的影響。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

「啓碁小森林」鄰近於濁水溪親水文化園區，生態調查報告顯示該區域涵蓋小雨燕、黑枕藍鶲、紅鳩、斯文豪氏攀蜥、三級保育類的紅尾伯勞與臺灣黑眉錦蛇等生物足跡。台大實驗林管理處長蔡明哲表示，植下耐旱防風高固碳樹種，大約10年後即可達到有效作用，固碳效益若以20年計算，平均每年預估的固碳量約14公噸，20至30年後可達到固碳高峰期。

啓碁科技執行長高健榮表示，森林吸收二氧化碳的能力強且速度快，啓碁小森林身負固碳責任之餘，也扮演與多元生態共好的橋樑；不僅是防塵護土的林道，也是保護生物多樣性的動物棲息地，更是鎮民親近自然的好去處，啓碁科技由上而下帶動員工實踐永續行動，「啓碁小森林」僅是其中一環。

啓碁科技永續長林夢如表示，啓碁科技在ESG的發展上整合內外部資源並訂定各項執行目標，我們激勵員工於日常職務納入永續行動，積極推動產品綠色設計、再生能源規劃、加入減碳倡議，並建構啓碁永續供應鏈，朝產業上下游擴大我們的綠色影響力，不僅追求企業的永續經營，更期許公司接軌國際，為地球的永續發展善盡心力。

▲啓碁科技在ESG的發展上整合內外部資源並訂定各項執行目標，激勵員工於日常職務納入永續行動，朝產業上下游擴大綠色影響力。（圖／記者蔡佩旻翻攝）