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環球科技大學與精英國際教育集團　攜手培育幼教人才

▲知名的精英國際教育集團深耕嬰幼兒產業多年，致力於全人發展及推展幼教產業，深感在台灣培育幼兒教育人才的重要性，積極尋求與環球科技大學幼兒保育系產學合作，攜手培育幼教人才。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲知名的精英國際教育集團深耕嬰幼兒產業多年，致力於全人發展及推展幼教產業，深感在台灣培育幼兒教育人才的重要性，積極尋求與環球科技大學幼兒保育系產學合作，攜手培育幼教人才。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

環球科技大學與精英國際教育集團共同攜手培育幼教人才，環科大幼兒保育系兩位大四學生經選拔後加入精英集團旗下專業場域實習，且實習期間表現優良，獲得獎學金五萬元，除了是第一批精英獎學金得主，更成為學弟妹學習典範。未來若能持續接受該集團培訓，畢業後在該集團任職，將保障月薪三萬五千元起薪。

環球科大幼保系范玉美主任表示，幼保系的教育宗旨是「培育身心靈健康之全方位專業兒童產業人才」。透過這項積極且務實的合作，使學生藉由現場實務操作，結合理論課程應用，達成學用合一、人才共育的科大與企業合作模式，深值推廣。

環球科大沈健華校長指出，「培育學生成為身心靈健全兼具健康服務產業實務專業知能之企業良才」，是環球科大的教育宗旨，應用策略是「落實實務教學、提升就業成效」。加入此項計畫，既可提供在校優秀學生獎學金，並使學生獲得實習、留用、進階與深造機會，同時為企業、學校與學生創造三贏效益，使學、用無縫接軌。

精英國際教育集團董事長張義雄表示，這項獎學金運作的精神，是以科大端做為產學合作的孵化基地，企業則提供場域，落實並修正理論實踐的方法。以整合照顧及教育服務的本業為基礎，期許能不斷引進新的思維，為兒童教育產業持續扎根。除了幫助學生專心學習，免除學生為四處打工而疲於奔命，更可以鼓勵優秀的人才優先投入幼教產業，使全人發展的照顧與服務創新生態，能在台灣幼教業界開花結果。

▲知名的精英國際教育集團深耕嬰幼兒產業多年，致力於全人發展及推展幼教產業，深感在台灣培育幼兒教育人才的重要性，積極尋求與環球科技大學幼兒保育系產學合作，攜手培育幼教人才。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲知名的精英國際教育集團深耕嬰幼兒產業多年，致力於全人發展及推展幼教產業，深感在台灣培育幼兒教育人才的重要性，積極尋求與環球科技大學幼兒保育系產學合作，攜手培育幼教人才。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 

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