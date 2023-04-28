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竹北天坑會趴趴走！「豐采520」4年前環評曝　委員神準預言成真

▲「天坑特斯拉」確定報廢　車主受驚嚇：憂鬱症復發。（圖／車主提供）

▲竹北「豐采520」建案基地旁，連續6次發生路面塌陷與坑洞，引起當地人恐慌。（圖／翻攝鄭朝方臉書）

記者陳凱力／新竹報導

竹北天坑誰要負責？「豐采520」基地旁道路連續6次發現路面塌陷、坑洞，甚至「天坑」還會換位置，直接在隔壁社區吞掉一台全新特斯拉，住戶與車主至今求助無門，車主心寒的說至今沒有單位或業者找上他，住戶也只能自力更生，主動函文給新竹縣府請求作為。

昨日縣府表示，根據「新竹縣道路管理自治條例」，該處塌陷的莊敬六街屬於市區道路，因此未來是否求償或請求修復，應屬於竹北市公所的權責，新竹縣府會尊重竹北市公所權責，也會協助。

竹北市公所則表示，道路維管雖由市公所管轄，但「豐采520」建案興建是由新竹縣政府同意核發建照，過去施工期間多次造成道路塌陷意外，皆由新竹縣政府要求建商提出改善計畫，並審查通過後才同意建商復工。

今日一早，縣長楊文科與竹北市長鄭朝方達成共識，要求建商以透地雷達設備詳實檢測建案四周，包括勝利二路、勝利一路、莊敬六街及自強北路；竹北市公所也承諾將全力配合周邊道路封鎖以進行全面檢測。

▲「竹北天坑」108年第7次環評會議紀錄曝光　委員意見早洩端倪。（圖／讀者提供）

▲▼108年第7次環評會議討論紀錄。（圖／民眾提供，下同）

▲「竹北天坑」108年第7次環評會議紀錄曝光　委員意見早洩端倪。（圖／讀者提供）

民眾也提供108年第7次環境影響評估審查委員會會議紀錄，10頁的紀錄中包含委員提出建議，要求開發單位加強敦親睦鄰、製造雙贏，但更多的是針對原本的環評說明書「地上35層、建築高度133.45公尺」變更為「地上32層、建築高度119.8公尺」部分提出質疑，恐刻意規避法規，或者「如萬一建好超過20公分，則完全未依環評規定又該如何處理？」，有委員更明確提出「請慎重考慮（減少13.65公尺、僅減少3層樓？）」。

委員苦口婆心請開發商重視居民意見「畢竟其亦是貴公司之前的客戶」、「請針對疑慮提出說明及具體資料釋疑後再施工，以減少日後和居民爭議與訴訟（有可能發生）」。

住戶部分則有不同意見，有贊成開發促進繁榮，也有質疑開發商鄰房鑑定現況仍有遺漏，以及變更內容是否符合法規等疑慮。

▲「竹北天坑」108年第7次環評會議紀錄曝光　委員意見早洩端倪。（圖／讀者提供）

▲▼有讀者提供108年第7次環評討論會議紀錄，紀錄中多位委員對於變更內容提出質疑與看法。

▲「竹北天坑」108年第7次環評會議紀錄曝光　委員意見早洩端倪。（圖／讀者提供）

「竹北天坑吞特斯拉」系列報導：

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