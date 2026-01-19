桃園男追撞2貨車棄車逃逸被攔　搜出喪屍煙彈+海洛因+安毒

▲翁姓男子毒駕自小客車，失控追撞前方2部自小貨車。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

翁姓男子（48歲）駕駛白色自小客車疑似毒駕，追撞前方2輛自小貨車，事故發生後翁男下車逃逸，隨即遭2名車主攔下報警。警方到場後對翁男實施酒測，雖酒測值為0，但警方於車內起獲使用過之喪屍煙彈3顆（依托咪酯）、海洛因2包、安非他命1包，全案警詢後，將翁男依涉嫌違反毒品危害防制條例、毒駕及肇事逃逸等罪嫌移送偵辦。

▲▼翁男肇事後逕自棄車逃逸，為被害車主攔下報警，並於車內起獲毒品。（圖／中壢警分局提供）

中壢警分局普仁派出所18日12時許獲報，中壢區龍慈路有交通事故發生，立即派員到場。經了解為翁姓男子駕駛自小客車沿龍慈路往同慶路方向直行，疑似毒駕，失控追撞前方2輛自小貨車，事故發生後翁男下車逃逸，隨即遭2名車主攔下報警處理。

警方到場後，立即依規定對翁男實施酒測，雖酒測值為0，但警方於車內起獲使用過之喪屍煙彈3顆（依托咪酯）、第一級毒品海洛因2包（總毛重約2克）、第二級毒品安非他命1包（毛重約20克），經口腔唾液試劑測試，為海洛因及依託咪酯陽性，全案警詢後，將翁男依涉嫌違反毒品危害防制條例、毒駕及肇事逃逸等罪嫌移送偵辦。