竹北天坑開挖畫面曝！「豐采520」停工3次罰2次　縣府認無安全疑慮

▲竹北市莊敬六街今（27日）上午發生道路坍塌，疑因鄰近的「豐采520」建案導致。 （圖／新竹縣府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣竹北市莊敬六街今（27日）上午發生道路坍塌，疑因鄰近的「豐采520」建案導致。新竹縣長楊文科前往現場了解後要求立刻勒令停工，徹底調查了解原因。縣府工務處下午陪同新竹地檢署檢察官、土木技師及大地技師會勘現場並調查，重申去年8月發生坍塌事件後就已函送法辦，對於工安把關絕不寬貸。

縣府工務處說明，「豐采520」建案周邊道路至今共發生5次坍塌，分別為去年6月14日、7月31日、8月24日，以及今年1月13日、4月27日。在發生坍塌後，至今勒令停工3次、2度開罰。由於工安事件影響甚鉅，縣府已於去年8月間就建案造成勝利二路多次崩塌、毀損公共管線部份，函送新竹地檢署偵辦是否涉犯《刑法》第193條違背建築術成規罪嫌。

▲▼江良淵說，直到現在4月底再度坍塌，縣府已經發文勒令停工，依照《建築法》應該開罰就會開罰。

工務處長江良淵表示，今天事發後已封鎖周邊道路，並通知開挖了解原因，也已派員至旁邊建築物地下室確認外牆狀況，目前外牆初步判斷都完好，應該沒有影響該建築結構，不過仍會持續監測，包括四周路面等。

江良淵下午受訪指出，去年6月第一次在勝利二路發生坍塌出坑洞，當時僅懷疑可能是常下雨或梅雨季導致，竹北市公所同意回填坑洞。去年7月、8月又陸續發生2次，8月那次在勝利二路就產生2個坑洞，也有一輛貨車墜落。根據責成建商了解原因，認為是地下室當時已經開挖到地下三樓、四樓的深度，超出豆子埔溪的地下水位高度，所以在開挖抽水時帶走一些地下的土砂，造成地層下陷。建商在工地以高壓低強度混凝土灌漿補強，並經過竹北市公所會勘認為已經達到安全標準，而同意復工。

去年10月間曾要求建商開挖周邊道路檢測，發現靠近工區側有土石流失，而請建商再加強灌漿補強，用低強度混凝土做地質改良，一直到今年1月間，本來認為所有調查和檢測都沒有太大問題時，要讓工地復工，但同時間又在附近產生坑洞，後來就一直要求做地質改良。最後一次是縣府和竹檢取得共識，要求工地聘技師來做鑑定報告，當時檢測認為周邊地質應該安全，所以在2月初同意復工。

江良淵說，直到現在4月底再度坍塌，縣府已經發文勒令停工，依照《建築法》應該開罰就會開罰。然而這次主因初步看來應還是地下水被抽取太快，土砂一併被帶走，地層就會下陷，且受到重物擠壓也會傾斜，因為該處是以前的市地重劃區，土質都是回填進來的，而當初是否夯實或做好地質穩定，需要再進一步了解。

工務處指出，目前應不至於造成住家公共安全疑慮，相關民眾車損、鄰房損害及公共設施管線損壞等，將要求建商方面負起全責，並改善案內損害情況，且於完成安全改善修復後檢具相關證明文件與同意書報縣府核備。至於道路部分因根據《新竹縣道路管理自治條例》屬市區道路，是否求償或請求修復屬竹北市市公所權責，縣府會尊重竹北市公所權責，也會協助。