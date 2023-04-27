13樓變更32樓太瘋狂！天坑吞特斯拉　自救會5年前神預言　



記者陳凱力／新竹報導

「新天龍國」竹北的蛋黃區、喜來登商圈今(27)上午發生馬路塌陷天坑吞特斯拉，首當其衝的隔壁社區住戶氣得大罵，要當時的環評委員出來自己搭帳棚睡睡看，但該地區10個月內連續5次坍塌、下陷，縣府勒令停工-復工、停工-復工，至今沒人能負責。

回顧2017年7月間，豐邑新竹喜來登大飯店北側的「大學段520地號」宣布計畫蓋商業大樓。消息一出遭到附近居民嚴重抗議，甚至組成「520地號自救會」，當時自救會成員表示，大家並不是為反商而反商，只是因該「豐邑建設」2015年在竹北的建案「浩瀚一品」才因開挖地下室未按圖施工造成工地板模崩塌，而這棟被稱為「豐邑百貨」的「未來商城」竟與「浩瀚一品」同一建設團隊。

▲2022年8月，豐采520旁發生一次吞沒小貨車坍塌。（資料圖／翻攝邱靖雅臉書）



當時的自救會成員表示，原來建案限制只能地上13樓的百貨商城，但經「豐邑建設」提案變更直接翻了近3倍，成為32層樓的超高住、商、辦混合大樓。成員擔心建商以舊建照借屍還魂，周邊居民恐受工安意外威脅。

自救會訴求，「要嘛按照原來的建照蓋純商城，要嘛從土地使用分區變更開始從頭跑起變更為蓋住商辦混合的商業大樓，否則一切免談。成員還擔心，該案一旦過關，將帶入460多個家庭進入，除了交通是問題，孩子就學更是首當其衝。

▲當時仍在停工中的「豐采520」旁道路再次坍塌。（資料圖／竹北市民代表蔡蕥鍹提供）



當時為了取信居民，「豐邑建設」還特別在環評送件前召開地方說明會，並表示該建照在合法期內，有權也依法提案變更，屆時開挖工法會和「浩瀚一品」不會同，將以更負責的態度督導施作。

2018年2月舉行第二次環評大會，自救會成員做足功課、熟讀法條，由26位代表表訴求，沒想到大會會後，竟然直接宣布「開發案通過環評」，讓成員們當場崩潰。

當時自救會提出四項訴求：

1、開挖退縮符合最新法令要求，地下室開挖在莊敬六街退縮4.5米，在勝利二路退縮6米。

2、基礎開挖要改用比現有H鋼加木擋條更安全的擋土設施，建議採用連續壁工法。

3、開挖深度三倍距離的鄰房鑑定，地下室預定開挖深度25.8米，應在77.4米(25.8*3)距離圈內，造冊進行現況鑑定。

4、要求業者落實敦親睦鄰真意，對於商場帶來的車潮壅塞、空污和噪音等問題之監測與處理都需要有具體規範。

此外，豐采520建案將開挖25.8米深，每日抽水量2萬立方米，換算下來開挖10天就是20萬立方米的水，附近的地下水位也會再降低很多，會不會造成地層下陷問題，也是隱憂。

▲自救會做足功課，發現若以每日抽水量2萬立方米，10天20萬立方米的速度抽取地下水，會造成水位快速下降，恐有地層下陷問題。（圖／記者陳凱力攝）

根據建案介紹，最後「豐采520」定案結果為基地面積逾4200坪規劃，地上25及32層，A棟為32層住家，樓高3米2，B棟為25層辦公空間，其中 B1-6F規劃為百貨商場、7F為公設大廳層，還有B1-B6為地下停車場。

「520自救會」有先見之明，5年前提出的疑慮與訴求最後一一應驗，包含因地下水抽取造成近10個月內發生大大小小共6次的坍塌、下沉，其中2次直接吞沒路面上的車輛，還有竹北人近年來頭痛的塞車、就學問題，附近住戶崩潰的說，至從建案開挖以來，漏水問題不斷，管委會統計，收的管理費都還不夠處理漏水。