「天坑吞特斯拉」壓到瓦斯管線　楊文科：該怎麼做就怎麼做

▲竹北天坑吞特斯拉意外壓到瓦斯管線，下午2時許切壓止洩完成。 （圖／記者陳凱力攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

竹北「天坑吞特斯拉」意外壓到瓦斯管線，當時現場119人員、車輛、設備嚴陣以待，瓦斯公司人員也趕赴現場進行止洩。下午2時許，現場完成切塞止洩作業，對於本次意外，縣長楊文科表示，「茲事體大、人命關天，縣府會立即處理，會全面徹底調查竹北地質，了解掏空的原因，該怎麼做就怎麼做」。

縣府表示，新竹瓦斯公司、新竹縣政府消防局均立即派員到場處理、警戒，並進行受損管線切塞作業，截至下午2點許，現場已切塞止漏完成，經檢測數值正常現場無漏氣，也未影響周邊住戶用氣。

楊文科表示，今早莊敬六街發生道路坍塌，一部車陷下去的情形，為了確保附近已經建好的住宅安全，縣府立即勒令施工單位停工，24小時監測並展開調查，得到圓滿的答案才能恢復施工。

▲該地區10個月內發生多次下陷、坍方，居民非常關注。



楊文科強調，茲事體大、人命關天，縣府會立即處理，他也說，會全面徹底調查竹北地質，了解掏空的原因，該怎麼做就怎麼做。

工務處長江良淵表示，目前已將道路封鎖，並通知建商，請建商開挖了解原因，也已請同仁至旁邊的建築物地下室確認外牆，目前外牆初步判斷都是完好的，應該沒有影響該建築的結構部分，不過仍會持續監測，包括四周路面等，後續將會同專家學者及檢察官進行會勘。