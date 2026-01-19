海巡金馬澎分署首長交接　洪挬論掌重任強化海域安全

▲金馬澎分署分署長交接典禮。（圖／海巡署金馬澎分署提供，下同)

記者鄭逢時／金門報導

海巡署金馬澎分署完成首長交接，新任分署長洪挬論16日宣誓就職。海巡署長張忠龍期許其領導團隊因應灰帶情勢，強化科技執法，穩固離島海防第一線。

海巡署金馬澎分署於1月16日舉行新任分署長布達暨宣誓典禮，前一日則為前分署長陳泗川舉辦榮退歡送會，交接作業緊湊銜接。兩項活動均由海巡署署長張忠龍親自主持，並邀集署內高階主管、各級幹部與同仁共同見證，儀式莊重而簡潔。

新任分署長洪挬論畢業於中央警察大學正科59期，並取得水上警察研究所碩士學位，歷任新竹、澎湖、馬祖等地海巡隊隊長，以及巡防區指揮部主任、海巡署勤務指揮中心主任、金馬澎分署副分署長等要職，內外勤與指管經驗完整，對離島海域情勢與地方民情相當熟稔。洪挬論由海洋委員會海域安全處處長職務轉任分署長，承接守護金馬澎海域的重要使命。

張忠龍表示，金馬澎分署是海防戰略的關鍵前線，面對日益複雜的灰帶海域情勢，期許洪挬論展現價值領導，深入基層，成為同仁執法時最堅實的後盾，同時依法執法、勇於擔當，並持續關注漁民權益。未來也將配合特別預算推動「海空一體、精銳海巡」政策，導入AI告警與無人機取證，建構立體巡查能量，全面提升海域安全防護。