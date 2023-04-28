快訊／竹北天坑引恐慌！豐邑被控草菅人命　怒駁：保留法律追訴權

▲新竹縣議員歐陽霆召開記者會，針對天坑事件提出質疑。（圖／記者陳凱力攝）



記者陳凱力／新竹報導

昨日竹北莊敬六路發生天坑吞特斯拉意外，今日上午，民進黨新竹縣黨團也召開記者會提出質疑與看法。「豐采520」的業者豐邑建設也於臉書駁斥，記者會上的質疑顯然與事實不符，更多情緒性語言與本案無關，也非客觀評論本案，已經嚴重侵書本公司之名譽，將保留法律追訴權。

縣議員歐陽霆表示，新竹縣在105年度的時候透過強行壓迫的方式，在都市計畫委員會強行通過豐采520這個土地使用分區變更，讓原本僅限建13層樓的商場，「長高」到可以變成32樓的綜合行住商建物；更離譜的是，為了方便行事，整個建案採用「偷吃步」的方式，以20公分差的距離，閃避二階環評的程序。

他也推測本次事件的成因，1是因為連日大雨，造成地下水含量變高，加劇建案周遭地下土質的沖刷，2是由於豐邑下挖深度低於地下水位，為保持工地乾燥不斷的抽水，導致周遭地下水位跟著下降，又沒做好即時監測，才導致周遭不斷坍塌，只是，不管是那一樣，都凸顯出兩件事情：

1. 建商對於周遭地質狀況不明瞭，才會造成一次次的坍塌

2. 案廠未做好防水措施，不斷讓水帶走周遭的路基，才會出現坍塌的情形

歐陽霆更提出四點質疑：

第一、 請問縣政府為何在上次坍塌後的動工說明會，為何無法對造成坑洞的成因回應？

第二、 請問縣府面對這麼多次的坍塌，為何還是一而再、再而三地允許復工？

第三、 請問當初為何能夠如此方便的開大門？讓建商能夠從13樓蓋到32樓？ 甚至是技巧性地躲過二階環評？

第四、 公所本身僅有維護管理該道路的責任，並未能夠管理建商的一切行為。

整起事件，明明核發建照＆監督的單位也是縣政府，為何現在又要把責任推竹北市公所？這是在踢皮球？還是藉此進行政治鬥爭？

歐陽霆解釋，環評的部分差20公分是要閃避二階的環評，因為要到中央去，「楊文科縣長和豐邑的關係相信大家都非常清楚，甚至在去年大選的時候，縣長直接不避嫌地使用豐邑的展售中心作為競選總部」、「究竟有沒有官商勾結？大家看在眼裡，但縣府種種的復工決策，絕對可以說是草菅人命！」

▲▼歐陽霆針對天坑發表直疑。（圖／記者陳凱力翻攝）

對於歐陽霆議員的質疑，豐邑建設公司也在臉書發表回應，「對本次事件各界善意的評論，我司均以最誠懇的態度虛心接受，遵循法令與注重公共安全向來是本公司最重視的原則，對於各界提出的質疑，本公司說明如下，亦請各界勿再以訛傳訛：

1. 本次路面塌陷位置在工地旁道路的另一側，本建案工地均無坍塌發生整個建案的周邊的擋水措施，都依照縣府核定之方案施作完成，工程建案工地地下室至目前為止，並未發生異常出水或砂土流入，故建案工地與本次路面塌陷並無直接關係！且縣府工務處初步研判是因前幾日大雨，上游豆子埔溪地下水向低理流動時，使得莊敬六街與勝利二路附近，周邊路面基地部份被掏空 ，造成路面塌陷，故本次路面塌陷應與本公司無關。

2. 本公司均依照縣府規定行政程序申請完成，包括擬復工計畫、每日巡檢並監測建案基路周遭路面等等，強化地質工程完工後更須經過二個不同公會的第三方專業技師認證通過才核可復工，所有過程一切合法，絕無外傳有不法情事。

本公司對於施工品質一向相當重視，外界有舉行記者會提出的質疑，顯然與事實不符，更多情緒性語言與本案無關，也非客觀評論本案，顯然與事實不符，已經嚴重侵書本公司之名譽，本公司將保留法律追訴權。

▲豐邑建設公司針對記者會提出回應。（圖／翻攝臉書）