　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／竹北天坑引恐慌！豐邑被控草菅人命　怒駁：保留法律追訴權

▲▼竹北天坑特斯拉、豐采520、新竹縣議員蔡蕥鍹、新竹縣議員歐陽霆。（圖／記者陳凱力攝）

▲新竹縣議員歐陽霆召開記者會，針對天坑事件提出質疑。（圖／記者陳凱力攝）
記者陳凱力／新竹報導

昨日竹北莊敬六路發生天坑吞特斯拉意外，今日上午，民進黨新竹縣黨團也召開記者會提出質疑與看法。「豐采520」的業者豐邑建設也於臉書駁斥，記者會上的質疑顯然與事實不符，更多情緒性語言與本案無關，也非客觀評論本案，已經嚴重侵書本公司之名譽，將保留法律追訴權。

縣議員歐陽霆表示，新竹縣在105年度的時候透過強行壓迫的方式，在都市計畫委員會強行通過豐采520這個土地使用分區變更，讓原本僅限建13層樓的商場，「長高」到可以變成32樓的綜合行住商建物；更離譜的是，為了方便行事，整個建案採用「偷吃步」的方式，以20公分差的距離，閃避二階環評的程序。

他也推測本次事件的成因，1是因為連日大雨，造成地下水含量變高，加劇建案周遭地下土質的沖刷，2是由於豐邑下挖深度低於地下水位，為保持工地乾燥不斷的抽水，導致周遭地下水位跟著下降，又沒做好即時監測，才導致周遭不斷坍塌，只是，不管是那一樣，都凸顯出兩件事情：
1. 建商對於周遭地質狀況不明瞭，才會造成一次次的坍塌
2. 案廠未做好防水措施，不斷讓水帶走周遭的路基，才會出現坍塌的情形

歐陽霆更提出四點質疑：
第一、 請問縣政府為何在上次坍塌後的動工說明會，為何無法對造成坑洞的成因回應？

第二、 請問縣府面對這麼多次的坍塌，為何還是一而再、再而三地允許復工？

第三、 請問當初為何能夠如此方便的開大門？讓建商能夠從13樓蓋到32樓？　甚至是技巧性地躲過二階環評？

第四、 公所本身僅有維護管理該道路的責任，並未能夠管理建商的一切行為。
整起事件，明明核發建照＆監督的單位也是縣政府，為何現在又要把責任推竹北市公所？這是在踢皮球？還是藉此進行政治鬥爭？

歐陽霆解釋，環評的部分差20公分是要閃避二階的環評，因為要到中央去，「楊文科縣長和豐邑的關係相信大家都非常清楚，甚至在去年大選的時候，縣長直接不避嫌地使用豐邑的展售中心作為競選總部」、「究竟有沒有官商勾結？大家看在眼裡，但縣府種種的復工決策，絕對可以說是草菅人命！」

▲「竹北天坑」縣府、市公所達成共識　決定透地雷達全面偵測。（圖／新竹縣政府提供）

▲▼歐陽霆針對天坑發表直疑。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲竹北天坑。（圖／翻攝鄭朝方臉書）

對於歐陽霆議員的質疑，豐邑建設公司也在臉書發表回應，「對本次事件各界善意的評論，我司均以最誠懇的態度虛心接受，遵循法令與注重公共安全向來是本公司最重視的原則，對於各界提出的質疑，本公司說明如下，亦請各界勿再以訛傳訛：

1. 本次路面塌陷位置在工地旁道路的另一側，本建案工地均無坍塌發生整個建案的周邊的擋水措施，都依照縣府核定之方案施作完成，工程建案工地地下室至目前為止，並未發生異常出水或砂土流入，故建案工地與本次路面塌陷並無直接關係！且縣府工務處初步研判是因前幾日大雨，上游豆子埔溪地下水向低理流動時，使得莊敬六街與勝利二路附近，周邊路面基地部份被掏空 ，造成路面塌陷，故本次路面塌陷應與本公司無關。

2. 本公司均依照縣府規定行政程序申請完成，包括擬復工計畫、每日巡檢並監測建案基路周遭路面等等，強化地質工程完工後更須經過二個不同公會的第三方專業技師認證通過才核可復工，所有過程一切合法，絕無外傳有不法情事。

本公司對於施工品質一向相當重視，外界有舉行記者會提出的質疑，顯然與事實不符，更多情緒性語言與本案無關，也非客觀評論本案，顯然與事實不符，已經嚴重侵書本公司之名譽，本公司將保留法律追訴權。

▲「竹北天坑」挨批官商勾結？草菅人命！　豐邑：保留法律追訴權。（圖／翻攝臉書）

▲豐邑建設公司針對記者會提出回應。（圖／翻攝臉書）

「竹北天坑吞特斯拉」系列報導：

►230萬「天坑特斯拉」報廢　建商只丟1句話...車主受驚：吞藥才能睡

►13樓變更32樓太瘋狂！天坑吞特斯拉　自救會5年前神預言

►竹北天坑開挖畫面曝！「豐采520」停工3次罰2次　縣府認無安全疑慮

►竹北恐怖天坑成日常！檢座看不下出手了　建商超扯回應眾人傻眼

►竹北「6大天坑」起底豐邑黑歷史　10個月5次停工成在地人驚恐日常

►「天坑吞特斯拉」壓到瓦斯管線　楊文科：該怎麼做就怎麼做

►「天坑吞特斯拉」建商照樣施工　住戶抓狂！猛譙民代：出事就露臉

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
澎湖單親辣媽道歉了　IG發限動
快訊／弘仁會「鯨魚」抓到了！策畫開轟當鋪51槍　逃馬國落網
田間冒出一團黑影奔跑　竟是「3級珍稀神獸」
快訊／竹北天坑引恐慌　建商：本次塌陷無直接關係！
李亞鵬欠巨債1.8億　遭法院強制執行
超痛！　女肛門卡「3公分魚刺」潰爛
快訊／高虹安突遭秘密傳喚！　到案接受偵訊
一輩子辛苦存1600萬退休　一夕之間全沒了
「護濕辣嬌」幫老人打手槍狂收斗內　賺25萬全被沒收

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

鎖定高鐵周邊「專偷安全帽耳機」　至少犯下8竊案...這下慘了

狂噴畫面曝光！碰碰2聲瀝青軟管破裂「黑油猛澆」　工人淋滿身大叫

快訊／弘仁會「鯨魚」抓到了！策畫開轟當鋪51槍　逃馬國落網

超恐怖三寶！左轉擦撞女騎士　「S型暴衝」再撞2女4機車...釀4傷

收購百萬顆鼻炎藥錠...煉1.6億安毒　月入百萬「狂買電動車股票」

棋牌社「累積點數送機票」攬客...還有異國美食　警攻堅逮63賭客

快訊／竹北天坑引恐慌！豐邑被控草菅人命　怒駁：保留法律追訴權

竹北天坑會趴趴走！「豐采520」4年前環評曝　委員神準預言成真

快訊／被控男友當人頭詐國會助理費　高虹安遭北檢秘密傳喚到案

瀝青軟管勾雨遮破掉…黑油狂澆「民宅1~3F全遭殃」！板橋住戶要哭了

陳美鳳被「名嘴瞎爆耍大牌」　見到面微笑直嗆：我跟你熟嗎？

丟丟妹離婚「沒拿前夫半毛錢」　認被迫切割舊名：有點小難過

浪貓不讓外送員上班XD　霸佔袋子他崩潰：下去啦

6遊客狂毆澎湖人被趕回台　她囂張比YA：拍好看一點

22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警

6遊客毆澎湖人被趕出民宿　傷者家屬：很惡劣、沒政府

6遊客狂毆澎湖在地人被趕回台！她見鏡頭「囂張比YA」：拍好看一點

女星家「水豚坐沙發」瑤瑤：好荒謬！　客廳「養兩隻草泥馬」以為動物園XD

納豆曝「未求婚原因」：我有資格嗎　依依心疼淚崩「你從不是我的負擔」

霸氣大聖爺降駕超瘋狂　香蕉沾滿冒火香灰猛吃

鎖定高鐵周邊「專偷安全帽耳機」　至少犯下8竊案...這下慘了

狂噴畫面曝光！碰碰2聲瀝青軟管破裂「黑油猛澆」　工人淋滿身大叫

快訊／弘仁會「鯨魚」抓到了！策畫開轟當鋪51槍　逃馬國落網

超恐怖三寶！左轉擦撞女騎士　「S型暴衝」再撞2女4機車...釀4傷

收購百萬顆鼻炎藥錠...煉1.6億安毒　月入百萬「狂買電動車股票」

棋牌社「累積點數送機票」攬客...還有異國美食　警攻堅逮63賭客

快訊／竹北天坑引恐慌！豐邑被控草菅人命　怒駁：保留法律追訴權

竹北天坑會趴趴走！「豐采520」4年前環評曝　委員神準預言成真

快訊／被控男友當人頭詐國會助理費　高虹安遭北檢秘密傳喚到案

瀝青軟管勾雨遮破掉…黑油狂澆「民宅1~3F全遭殃」！板橋住戶要哭了

上班族救星！西螺垃圾定點清運上路　首日清運逾500公斤

8支串燒賣511元！遊客嫌貴被店員罵「窮X」　全場一看反力挺商家

懷孕女師倒家中「1屍2命」！未婚夫失蹤被通緝　水庫撈起遺體

鎖定高鐵周邊「專偷安全帽耳機」　至少犯下8竊案...這下慘了

納豆對狗無感「因女友依依愛毛小孩」　養寵原因超暖心

狂噴畫面曝光！碰碰2聲瀝青軟管破裂「黑油猛澆」　工人淋滿身大叫

快訊／弘仁會「鯨魚」抓到了！策畫開轟當鋪51槍　逃馬國落網

【廣編】「大安潮」雙站三捷挑高3米6　最潮19坪 

搭棚辦告別式！　嘉義立委爭取5250萬元更新火化爐具等設備

超恐怖三寶！左轉擦撞女騎士　「S型暴衝」再撞2女4機車...釀4傷

泥泥示範「Sigma face」 美胸快掉出來網友歪樓

社會熱門新聞

暴打「澎湖孝子」還比YA！　女子臉書被肉搜灌爆

打澎湖人！比YA女被爆是單親辣媽

圍毆澎湖人被起底！「朕武公司」大門深鎖

天坑特斯拉報廢！車主吞藥才能睡

大鬧澎湖惡徒起底　IG開美肌「限動疑炫槍」

「高中學霸」深夜自撞亡！　領照未滿月騎新車送命

18歲孝孫自撞亡　阿嬤癱軟哭斷腸

能高安東軍山難2死　領隊生前對話曝光

6遊客狂毆澎湖在地人！她見鏡頭「囂張比YA」：拍好看一點

天坑吞特斯拉　自救會5年前早預言

搶命畫面曝！高二生騎車自撞魂斷孝順街

竹北恐怖天坑成日常　建商超扯回應眾人傻眼　

販毒惡警戴銬上囚車畫面曝！將關15年

澎湖6遊客圍毆在地人！民宿拒收趕走

更多熱門

相關新聞

竹北天坑會趴趴走　4年前神準預言成真

竹北天坑會趴趴走　4年前神準預言成真

竹北天坑誰要負責？「豐采520」基地旁道路連續6次發現路面塌陷、坑洞，甚至「天坑」還會換位置，直接在隔壁社區吞掉一台全新特斯拉，住戶與車主至今求助無門，車主心寒的說至今沒有單位或業者找上他，住戶也只能自力更生，主動函文給新竹縣府請求作為。

即／「豐采520」建商慘了　出動透地雷達防天坑

即／「豐采520」建商慘了　出動透地雷達防天坑

天坑特斯拉報廢！車主吞藥才能睡

天坑特斯拉報廢！車主吞藥才能睡

竹北天坑縣長5分鐘快閃　楊文科今飛日本3天被罵爆

竹北天坑縣長5分鐘快閃　楊文科今飛日本3天被罵爆

天坑吞特斯拉　自救會5年前早預言

天坑吞特斯拉　自救會5年前早預言

關鍵字：

天坑特斯拉豐邑豐采520

讀者迴響

熱門新聞

「一卡通Money」領錢要收費！5／1起　逾10家金融機構入列

幼教師叫計程車肉償車資！司機見備註愣了

60年製香老店「老闆女婿」　竟是百萬網紅YouTuber

暴打「澎湖孝子」還比YA！　女子臉書被肉搜灌爆

24歲媽分屍2歲女兒　挖出肝臟啃食

葛斯齊出手「公開薛紀綱親嘴照」

打澎湖人！比YA女被爆是單親辣媽

狂毆澎湖人　惡徒IG「手捧大把千鈔」開豪車高調炫富

圍毆澎湖人被起底！「朕武公司」大門深鎖

天坑特斯拉報廢！車主吞藥才能睡

大鬧澎湖惡徒起底　IG開美肌「限動疑炫槍」

網公認「最小氣星座」Top6

他撿到「童年回憶」　釣出一票人點頭

「高中學霸」深夜自撞亡！　領照未滿月騎新車送命

進旅行社1年！菜鳥妹「全帶泰國團」爆陰影

更多

最夯影音

更多
陳美鳳被「名嘴瞎爆耍大牌」　見到面微笑直嗆：我跟你熟嗎？

陳美鳳被「名嘴瞎爆耍大牌」　見到面微笑直嗆：我跟你熟嗎？
丟丟妹離婚「沒拿前夫半毛錢」　認被迫切割舊名：有點小難過

丟丟妹離婚「沒拿前夫半毛錢」　認被迫切割舊名：有點小難過

浪貓不讓外送員上班XD　霸佔袋子他崩潰：下去啦

浪貓不讓外送員上班XD　霸佔袋子他崩潰：下去啦

6遊客狂毆澎湖人被趕回台　她囂張比YA：拍好看一點

6遊客狂毆澎湖人被趕回台　她囂張比YA：拍好看一點

22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警

22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面