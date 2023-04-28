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快訊／「豐采520」建商慘了！復工條件曝　出動透地雷達防天坑

▲「天坑特斯拉」確定報廢　車主受驚嚇：憂鬱症復發。（圖／車主提供）

▲「竹北天坑」周邊確定周邊道路封鎖，以透地雷達進行全面檢測。（圖／車主提供）

記者陳凱力／新竹報導

針對疑因「豐采520」建案導致竹北市莊敬六街發生道路坍塌，新竹縣長楊文科今(28日)一早與相關局處召開會議，他表示為確保周邊住戶安全，已與竹北市長鄭朝方協議，市公所將全力配合相關作業，並要求建商以「透地雷達」設備，預防性檢測建案四周道路土質情形，預防再次坍塌。

工務處表示，目前初判造成此次坍塌，原因是建商開挖地下室抽取地下水，導致土砂層部分帶走地層下陷，為防止附近道路再次發生坍塌，已要求建商以透地雷達設備詳實檢測建案四周的勝利二路、勝利一路、莊敬六街及自強北路，確認是否仍有土質流失造成坑洞，以便立即作改善處理。

▲「竹北天坑」縣府、市公所達成共識　決定透地雷達全面偵測。（圖／新竹縣政府提供）

▲▼縣府與市公所達成共識，決議以透地雷達進行全面檢測。（圖／縣府提供、翻攝鄭朝方臉書）

▲竹北天坑。（圖／翻攝鄭朝方臉書）

由於該路段路權為竹北市公所權責，縣長楊文科與竹北市長鄭朝方達成共識，市公所將全力配合周邊道路封鎖及透地雷達監測等，展開全面檢測，副縣長陳見賢也在楊縣長指示下，已與市公所研議相關作業，確保附近住戶安全無虞。

工務處指出，縣府也已要求建商於維生管線，及自來水、電力、瓦斯等檢測維修完成後，會同竹北市公所同意，以低強度混凝土灌漿補強。針對承造及監造人，也希望做加重懲罰的機制，將蒐集近幾次的相關違失事證，移送新竹縣營造業審議委員會及建築師懲戒委員會審議。

另外，縣府也將依「新竹縣建築爭議事件處理辦法」，將此次工安事件提列為建築爭議的損鄰事件，立案列管，通知起造、承造及監造人改善鄰房損害情況，並於完成安全改善修復後，檢具相關證明文件與同意書報府核備，後續建商也必須與受損戶達成和解，縣府才會核發使用執照。

工務處也說，縣府將持續配合新竹地檢署調查，後續該工地建商如欲復工，縣府將與竹檢取得共識，要求工地完善工地安全，確定鑑定報告結果無虞，舉辦施工說明會，繳清所有罰鍰，以嚴格標準檢視改善結果後，再評估是否辦理復工。

▲「竹北天坑」建案停工3次罰2次　縣府：應不至於造成安全疑慮。（圖／新竹縣府提供）

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