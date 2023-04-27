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竹北「6大天坑」起底豐邑黑歷史　10個月5次停工成在地人驚恐日常

▲▼竹北天坑特斯拉、豐采520、新竹縣議員蔡蕥鍹、新竹縣議員歐陽霆。（圖／記者陳凱力攝）

▲縣議員歐陽霆說，10個月發生6次坍方，楊文科喊了5次停工，但是根本沒有解決問題。　（圖／記者陳凱力攝，下同）
記者陳凱力／新竹報導

竹北正在進行的建案「豐采520」旁停車格發生天坑吞特斯拉意外震驚新竹人，尤其該路段附近已經連續發生6次天坑意外，住戶們岌岌可危，提心吊膽，縣府多次上演「停工-復工」的戲碼卻始終沒有找到確切問題，讓居民非常不爽，大罵要環評委員來搭帳棚，感受一下居民的不安全感。

「勒令停工、全面調查。有沒有覺得很熟悉？」縣議員歐陽霆說， 這一次發生天坑，楊文科縣長和之前一樣，同樣到現場短暫亮相，「但是同一句話，10個月內已經說了5次啦！」

他質疑，如果把2019年的路面微幅下沉也納入的話，同個建案已造成6次的掏空事件。每次都是風頭過了再度復工，試問全台灣有哪個縣市可以縱容建商到這個地步？

▲▼竹北天坑特斯拉、豐采520、新竹縣議員蔡蕥鍹、新竹縣議員歐陽霆。（圖／記者陳凱力攝）

▲▼歐陽霆批，豐采520旁道路發生多次下沉、天坑，短短10個月累計6次，但縣長楊文科卻絲毫不知避嫌，選舉期間還使用該建商的接待中心做競選總部。

▲▼竹北天坑特斯拉、豐采520、新竹縣議員蔡蕥鍹、新竹縣議員歐陽霆。（圖／記者陳凱力攝）

歐陽霆回顧豐邑建設黑歷史，講到豐邑建設外縣市的朋友可能不太清楚，但30歲以上的朋友應該記得921時，台中的東勢王朝因偷工減料全倒、造成28人罹難的豪隆，豐邑就是其老闆娘在新竹另起的爐灶。來了新竹後，惡行依舊但學會搞好政商關係，前幾年弄出了浩瀚一品，半個球場大的天坑，最近更是一個工地造成周邊塌了6次，但卻能工地越塌集團越大！

歐陽霆痛批楊文科，對於這樣的「累犯建商」竟絲毫不避嫌，競選縣長連任時更是直接使用豐邑的接待中心作為競選總部，「對於一塌再塌也每次都高高舉起輕輕放下，實在不易外」。

歐陽霆要求縣府要有所作為，由於目前豐采520至地下六層已出土完畢，底層的大底也完成3/4，因此要求，如要繼續放行復工，要確定周邊無立即危險外，只應准許其完成地下室後就要即刻停工調查。包括周邊的路基，工地內的止漏等，若做不到應將該工地無限期停工、甚至該撤回建照。

歐陽霆嫌棄的表示，「楊文科不要再擺爛了，吃相很難看！沒有任何縣市首長這樣幹的」。

▲▼竹北天坑特斯拉、豐采520、新竹縣議員蔡蕥鍹、新竹縣議員歐陽霆。（圖／記者陳凱力攝）

▲▼住戶對於縣府的消極處理非常憤怒。

針對歐陽霆的說法，新竹縣長楊文科也駁斥指出，今早獲報後，立刻與工務處長江良淵前往了解狀況，並強調縣府已立即勒令停工，後續將徹底調查，了解掏空原因，呼籲勿拿選舉時的惡意操作來連結，企圖誤導民眾。

▲▼竹北天坑特斯拉、豐采520、新竹縣議員蔡蕥鍹、新竹縣議員歐陽霆。（圖／記者陳凱力攝）

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