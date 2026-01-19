　
社會 社會焦點 保障人權

診所院長要女藥師「當小女友」　假借散步貼頸捏臀！判5月定讞

▲▼月收入30萬元狼醫想交往女同志藥師牽手擁抱還襲臀。（AI協作圖／記者吳銘峯製作，經編輯審核）

▲月收入30萬元狼醫，晚間帶著女藥師散步，之後藉機擁抱襲臀。（AI協作圖／記者吳銘峯製作，經編輯審核）

記者吳銘峯／台北報導

月收入高達30萬元的新北市某耳鼻喉科診所陳姓院長，離婚後看上診所內的女藥師，2023年間藉機帶女藥師散步，要求女藥師當他女友。女藥師表明自己是女同志，不願意交往，但陳男仍牽手、擁抱，還兩度揉捏女藥師的臀部。陳男一審無罪，但二審改判刑5月、得易科罰金15萬元。全案再上訴，最高法院19日駁回上訴定讞。

判決指出，陳男自2022年6月起聘雇女藥師在診所工作。不過陳男離婚多年，孩子也都長大，對女藥師竟日久生情，想要更進一步交往。案發於2023年4月間，晚間陳男邀請女藥師一同晚餐，吃完晚餐後，陳男藉口要開車在附近繞繞，想要跟女藥師聊聊，只要5分鐘就好。女藥師沒有多想，隨口答應。

女藥師上車後，陳男詢問女藥師的年次，聽到答案後，陳男笑稱女藥師的年紀都可以當他女兒了。車子開到附近的體育場公園，2人下車散步，陳男突然詢問女藥師，要不要當他的小女友？女藥師擔心事情失控，趕緊據實以告，說自己只喜歡女生，且曾經交往過3任女友，不想跟男生交往。但陳男卻笑笑地主動牽起女藥師的手，女藥師雖然說不可以牽，但陳男假裝沒聽見，繼續牽著。

過了沒多久，陳男又詢問說可不可以抱一下？女藥師擔心拒絕後會遭受男方激烈對待，腦子裡還出現被拖到草叢強暴的畫面；再加上想說陳男只會抱一下下，所以女藥師勉強答應。陳男出手擁抱，而後陳男的鹹豬手就不安分的伸到女藥師臀部揉捏，女藥師供稱陳男「是出力很噁心的揉」。女藥師還指稱，陳男後續「把頭靠在我的肩頸，很深的吸氣，上下半身都緊貼著我，我有感覺他下體貼到我的身體」。抱了大約5分鐘後，2人又繼續散步，但沒多久，陳男又抱了第二次，一樣緊貼頸部、揉捏臀部。

2人結束散步後，陳男開車載女藥師返家。女藥師隨即打電話給友人哭訴並提告，女藥師也向「新北市性騷擾防治委員會」申訴職場性騷擾事件，新北市性騷擾防治委員會最後也認為性騷擾事件成立。另外檢警偵辦後，也依照「利用權勢猥褻罪」對陳男提起公訴。

一審新北地院判決陳男無罪。案件上訴二審，高等法院審理時，陳男否認犯罪，僅承認當晚確實有詢問女藥師是否要交往，並有牽手，但否認擁抱、緊貼頸部、揉捏臀部的行為。陳男辯稱，女藥師在事發後10幾天突然離職，之後他就收到存證信函，是女藥師要以本案跟他勒索40萬元，但這一切都不是事實。

不過高院調查後，根據相關證人供詞，並比對女藥師的供述，最後改認定陳男確實對女藥師猥褻。考量陳男否認犯罪，事後也未和解，高院二審改將陳男判處有期徒刑5個月，得易科罰金15萬元。全案再上訴，最高法院19日駁回上訴定讞。

01/17 全台詐欺最新數據

逢甲「25年名店」停業！　網不捨：學生的回憶
友邦瓜地馬拉宣布「全國緊急狀態」30天
200支免稅加熱菸限國內！　國健署警告：國外帶回最重罰500
高雄男女遭輾「爆頭雙亡」　畫面曝光
限今天！7-11拿鐵「買2送2」、全家咖啡第二杯10元
快訊／「一塊布」點燃PCB概念股！　4檔亮燈
蘆洲雙屍最後身影曝！　妻頭部凹陷死狀慘

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

法律人權醫師藥師牽手最高法院定讞猥褻摸臀同志

