台北分署成功轉介酒駕受罰者戒癮首例　盼走出惡性循環不再犯

▲法務部行政執行署台北分署外觀。（圖／台北分署提供）

記者黃哲民／台北報導

行政執行署去年（2025年）與台灣戒酒暨酒癮防治中心合作，執行酒駕罰鍰時鼓勵當事人透過轉介平台戒除酒癮，台北分署日前主動關心1名欠繳酒駕罰鍰的陳姓男子，經耐心勸導溝通，順利說服陳男同意接受轉介治療，是台北分署成功推動酒癮戒治政策首例。

現年36歲陳男從2016年起，欠繳持有毒品、拒絕酒測等罰鍰共18萬餘元，陸續被移送台北分署強制執行，陳男申請分期付款，但工作不穩定、常逾期未繳，經台北分署持續追討，仍欠1.8萬餘元。

日前台北分署通知陳男到場說明財產狀況，主動關心他生活情形，陳男敞開心房，表示第1次酒駕就被警察抓到，覺得很無奈，也不想再被取締，他會努力繳清罰鍰，但酒癮確實很困擾。

執行人員耐心勸導陳男酒駕害人害己，大家都不希望發生不幸狀況，當事人可能覺得自己酒量不錯、所以心存僥倖，台北分署願協助他再辦理分期繳納，並建議他接受酒癮治療補助方案，走出酒癮的惡性循環，避免再犯。

陳男被執行人員說服，決定正視自身飲酒習慣，成為台北分署首例成功轉介治療酒癮者。行政執行署去年與台灣戒酒暨酒癮防治中心合作，成立酒癮治療轉介平台，執行署轄下各分署，在第一線協助酒駕受罰當事人尋求專業治療，酒防中心並補助戒癮者每人每年4萬元等戒治資源。

台北分署強調，僅以裁罰與強制執行手段，往往無法徹底解決酒駕問題，期望透過行政執行與醫療戒治雙軌並進，降低酒駕再犯目標，民眾如有戒除酒癮相關疑問，可撥打酒防中心免付費專線0800-25-5959（愛我無酒無酒），或上官網

https://www.mmh.org.tw/departmain3.php?id=244、臉書專頁「戒酒同行重啟人生」，尋求解答及最新資訊。