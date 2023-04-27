竹北恐怖天坑成日常！檢座看不下出手了　建商超扯回應眾人傻眼　

▲縣長楊文科到現場關心天坑情況。（圖／縣議員蔡蕥鍹提供）



記者陳凱力／新竹報導

竹北「豐采520」建案還在興建中，但短短10個月造成5次天坑，實際上，早在2019年附近路面就出現「微幅下沉」的情況，「豐采520」停工復停工，距離上次復工也不過2個多月，下午檢察官也帶隊前往現場勘查，建商則回應，這次塌陷原因和前幾次不太相同。

縣議員蔡蕥鍹回顧該建案歷年塌陷情況，2022年7月31日因為地基流失造成「柏油路面呈現波浪狀」，勘查原因為「抽地下水讓底下砂層流失，撐不住上面的重量造成路面變形」。緊接著同年8月1日、25日以及26日連續再發生三次路面塌陷，25日那次還有一輛小貨車掉入坑內，26日同位置另一部分也發生坍塌，造成原因都是「自來水管線破損造成掏空造成路面塌陷」。

今日的5次坍塌，更是造成一輛交車才1個月的特斯拉掉進坑裡。連續的坑洞讓附近住戶幾乎崩潰，在現場不斷抱怨縣府放任建商，今日下午檢察官率隊前往現場勘查，只是當地里長卻被拒在門外，住戶不滿的情緒幾乎到達頂點。

檢方的調查報告還沒出來，但建商認為，前4次的塌陷都是在工地四周道路，這次卻出現在工地「對面」，所以原因可能「不太一樣」。

▲▼建商認為，坑的位置與前幾次不同，推測造成原因可能不一樣。（圖／記者陳凱力攝）





縣議員蔡蕥鍹說，上午10點多接獲民眾陳情，表示莊敬六街的路面發生塌陷，有車輛掉入坑內，這已經是「豐采520」的第5次塌陷了，之前的4次塌陷都是在勝利二街，這一次莊敬六路的塌陷「直接在社區大門口」，根據縣府工務處說法，懷疑本此次塌陷是因為抽取地下水造成土壤流失、路基塌陷，後續還要針對管線去做結構性的檢測。