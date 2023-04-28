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「新天龍國」果然霸氣！找第4方技師勘天坑　她曝：地下15m都是沙

 記者陳凱力／新竹報導

「竹北天坑」後續究竟要怎麼探勘、查驗才是安全？今日上午新竹縣府與竹北市公所才達成共識，將要求建商以「透地雷達」全面進行探勘，但下午社區管委會就請來民間技師場勘，除了詢問「透地雷達」是否能有效拆除「未爆地雷」外，也解答了屢次掏空的真正問題。

▲竹北天坑吞特斯拉。（圖／記者陳凱力攝）

▲竹北天坑附近的社區找來技師場勘，除了詢問「透地雷達」是否能有效拆除「未爆地雷」外，也解答了屢次掏空的真正問題。15米以下都是沙湧（圖／記者陳凱力攝，下同）

社區委員表示，今日下午的場勘是透過民間尋找到第三方專業技師，希望能聽取非縣府、非市公所、非建商端的真正解答，陪同技師一起勘查的還有十興里里長毛振福、520自救會成員、縣議員邱靖雅、竹北市公所機要張益豪、社區總幹事等人。

一行人從社區大門外的天坑看到社區內地下室，兩個多小時的場勘終於有了初步了解。縣議員邱靖雅說，今天的目的是要讓住戶知道，什麼狀況有危險、什麼狀況沒關係，或者是當縣府、建商提出補救做法時，到底有沒有效、能不能解決問題。

邱靖雅說，「豐采520」開挖深度到達26公尺，至少會有1：1的影響，也就是說社區與「豐采520」的距離為15米，若開挖26米深則影響程度約在26米，所以對建商「絕對沒有關係」的說法不以為然。

▲竹北天坑吞特斯拉。（圖／記者陳凱力攝）

▲左起粉衣：技師、縣議員邱靜雅、十興里里長毛振福、竹北市公所機要張益豪、520自救會成員。

此外，當時「豐采520」開挖到地下4層左右時，就發現「沙湧」問題，早在5年前她與自救會就不斷提出擔憂，但都遭到漠視，今日她再提出疑慮，同時竹北市公所早上也邀請大地技師的理事長前往現場勘查，更特別進入建案內，「從過去的鑽探報告發現15米以下真的都是沙」，邱靖雅以「天選之人」形容地區居民「得到這麼容易發生問題的地質」，因此開挖到一定深度，地下水再進來，「沙湧」就會不斷造成掏空或下陷的問題。

住戶更擔心，地下的沙會不會不斷擴散，越塌越多，到時候連其他鄰近社區都遭殃，技師解釋，「沙」要流出來需要一個坡度，並不會平白無故溢出，至少目前看來，這個下陷、掏空的問題都還只侷限在鄰近範圍。

▲竹北天坑吞特斯拉。（圖／記者陳凱力攝）

▲考量安全問題與氣候因素，天坑已於今日下午蓋上帆布。

上午縣府提出要求建商以「地面雷達」的方式全面勘察，但邱靖雅說，「透地雷達」受限於深度、地下管線等，準確度只有50%，且之前縣政府已經透過專家開會，提出小組報告，大家也沒有認同這個解讀方向，因此認為「透地雷達」可能不是用來判斷地層安全的唯一依據。

至於應該要用什麼方式才能真正檢測問題確保安全，邱靖雅回應，今年1月13日竹北市公所其實就針對部分地區進行地下2米開挖，但事實上我們仍然無法知道這2米之下究竟是不是安全的，透過專業建議，認為縣政府應該要委託專業鑽探，至少要確認地下26米深的土石流失狀況。

最後，她也向建商要求，希望能盡快對周邊大樓進行鄰損檢測，讓居民安心。

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