230萬「天坑特斯拉」報廢　建商只丟1句話...車主受驚：吞藥才能睡

記者陳凱力／新竹報導

竹北莊敬六路一處建築基地旁昨(27日)發生馬路坍塌意外，一輛才落地一個月的特斯拉斯拉當埸掉入坑洞，車主接獲妻子「通報」趕到現場，雖然當下慶幸「還好人沒在裡面」，但這生死一瞬間的慶幸卻造成全家人的恐懼。他說，因為這起意外造成他憂鬱、恐慌症復發，昨晚靠著藥物才能入睡，更慘的是230萬的新車根本沒辦法修，只能報廢。

車主表示，昨日中午一位自稱是工地主任的建設公司代表主動找上他，自己主動拿出名片給對方，但對方只留下「我們會再聯繫你」就沒了，他連對方是誰、之後對口要找誰、電話幾號、甚至公司打總機要轉給誰都不知道，完全處於一個快要被拋棄的階段。

另一方面，吊車業者昨天將掉入天坑的特斯拉吊回台北，特斯拉總公司回復「車輛已經報廢」，根本連修都沒辦法修，230萬的新車只開了一個多月，雖然有理賠，但是車子包膜、貼隔熱紙…等20多萬的費用全都無法理賠。

車主雖然安慰自己「人沒事就好」，但是只要一回想，自己和掉落的時間相差這麼接近，而孩子才剛出生，如果剛好載老婆、孩子一家三口呢？「天坑吞特斯拉」已經造成全家人的陰影，讓他憂鬱症、恐慌症發作，昨晚靠著藥物才能入睡。

▲車主說，事後回想起來一陣後怕，家人受到驚嚇昨晚幾乎沒辦法睡，自己也因此憂鬱症發作需要靠藥物入睡。



車主說，最令人氣憤的是事發到現在，不論是建設公司、縣政府、市公所以及各民意代表，「沒有任何一個權責單位來關心或慰問他，協助我後續的生活不便或理賠」，明明昨天在現場大批民代、議員、助理、立委助理都到現場拍照、發臉書甚至直播，結果所有人都只是擺拍，罵一些無關痛癢卻沒有實質建設的口水，對於車主、受災住戶，沒有一點實質上的幫助。他說，自己和家人已因受到驚嚇造成心理陰影，但直到現在，自己都不知道「到底誰才是權責單位」？

車主說，好好的新車變成「報廢孤兒」，工作性質需要跑長途、到外縣市，這段沒有車的時間車主全都要自己「吞」，昨天都靠搭乘Uber，之後可能要先租車渡過。車主說，目前首先要釐清權責單位是誰，之後不排除委由律師或是保險公司代位求償，包含車輛本身的賠償、包膜、隔熱紙等財損，甚至還要主張精神賠償。

▲天坑發生時現場圍滿民眾、民意代表，但車主抱怨，直到現在，都沒有權責單位或是哪位民代主動提供協助。（圖／車主提供，下同）

最後，他不滿的說「這麼多的民意代表到現場，代表、議員甚至立委助理，每個都臉書、社群發布，好像很關心這個事情，但是無論是現場居民安全問題，還是車主受害方，好像並沒有給到實質的幫助，好像只是在創造話題」，自己只是一般普通人，好不容易存錢買了車，現在發生這種事，難道真的要等到出人命了，權責單位、民代才會有實際作為嗎？

▲▼吊車業者將特斯拉載回原廠，已經確定整台車報廢，連修都不用修



