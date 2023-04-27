「天坑吞特斯拉」建商照樣施工　住戶抓狂！猛譙民代：出事就露臉

記者陳凱力／新竹報導

新竹竹北大有可為社區旁的停車格發生「天坑吞特斯拉」事件，大有可為社區旁就是正在施工的建案「豐采520」，與大有可為同一建商，恐怖的是在「豐采520」另一側，過去也曾發生過4次坍塌「天坑吞車」的意外。近400戶的「大有可為」社區民眾氣得出來大罵，發生這麼嚴重的意外，建商還繼續施工、電鑽聲不斷，簡直諷刺，大罵「還有沒有羞恥心」。

▲竹北豐采520建案基地旁發生天坑吞特斯拉事件。（圖／記者陳凱力攝，下同）



大有可為社區蔡姓主委表示，社區大樓住了400戶，這裡每天有學童上下學、民眾上下班，大家非常擔心危及到生命安全。許姓副主委也怒批，「已經坍塌第五次，每次辦說明會，都是挑居民不方便的時間，事情都沒有徹底解決，1個地方就塌了這麼多次，非常嚴重。」

社區委員們跳出來大罵，「事發到現在，不見有決定權的人出現，這條路坍方幾次了，建管處、什麼碗糕處，當時環評的人，哪一個出來講，不然他們來搭帳篷，住這裡啊。」

▲▼社區主委、副主委，與住戶們紛紛向里長(右)、民代陳情，要求縣府要立刻、馬上勒令停工。





住戶痛批，每次坍方，民代、縣府人員都到場關切，但「復工-坍方-停工」、「復工-坍方-停工」無限循環，居民認為縣府根本沒有拿出有效手段，並將火氣轉向來關切的第一線民代，大罵「你們每一個議員，出事了就露臉，選舉前停工，選舉後復工，你們選舉一時，我們住這裡一輩子。」

天坑現場發起封鎖線，因為特斯拉還有壓到瓦斯管線，119人員也出動車輛、設備嚴陣以待，只是施工現場電鑽聲不斷，從「豐邑520」還可以看到工作梯不斷上上下下，居民質疑，為什麼發生這麼嚴重的意外，還沒停工？

▲交車一個多月、包膜5天的特斯拉，車主只是離開40分鐘而已就被吞沒。

縣議員蔡蕥鍹向居民解釋，縣府已經在第一時間勒令停工，但因為還要補行政程序，在這段時間才會發生繼續施工的情況。

縣議員歐陽霆說，豆子埔溪水位比較低一點，那邊的水往這邊灌的時候，水帶沙一起帶過來基地這邊，就會造成路基坍方，不管是當時過去還是這一次都是路基被掏空的情況。他也痛批縣府，多次坍塌縣府都未找到真正原因就開工，楊文科要負起責任。

▲縣議員歐陽霆認為，基地多次坍方，但縣政府始終沒有查出、說明真正原因，就草率復工，縣長應該要負責。