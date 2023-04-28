「天坑」建商關係圖曝！13樓變35樓、停工又復工　他：楊文科說清楚

▲立委邱顯智召開「豐邑建設豐采520周邊5度塌陷 新竹縣長楊文科不要再放水復工」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

昨日竹北莊敬六路發生天坑吞特斯拉意外，而該建案「豐采520」周邊已經5度塌陷。時代力量立委邱顯智與房產專家Sway28日召開記者會痛批，5度塌陷，全因新竹縣府縱容，且該建案疑點重重，從13樓「增高」為35樓環評通過、兩度停工未改善為何准予復工、楊文科去年選舉時的競選總部是否有如實申報等，新竹縣長楊文科應該說清楚、講明白。



對於該建案，邱顯智批評，這樣的工程品質，當初卻還透過都市計畫變更，豐采520由原本13層樓「解壓縮」長高成35層樓，更開挖25.8米，每日抽水量2萬立方米，換算開挖10天就是20萬立方米的水，這可能造成地層下陷問題。

邱顯智指出，豐采520分別於2017年和2018年召開的兩次環評會議，都有周邊居民組成自救會，為了安全而表示抗議，更提出四點訴求：一、開挖退縮符合最新法令要求；二、基礎開挖建議改用更安全的連續壁工法；三、開挖深度三倍距離的鄰房造冊進行現況鑑定；四、對於商場帶來的車潮壅塞、空污和噪音等問題之監測與處理都需要有具體規範。

邱顯智強調，當時連自救會居民小孩都畫圖表示「拒絕臨路開挖我要平安長大」，事到如今，附近居民的憂慮都一一應驗了，當初的環評到底有沒有問題？這是值得追究的；尤其昨天新竹縣工務局表示，新竹地檢已依刑法193條進行調查，更應該進一步釐清，豐邑建設如何將原本13層樓的建築變更為35層樓，環評又是怎麼通過的？

房產專家sway表示，豐邑建設不是第一次發生這種事，過去有個案子叫做「浩瀚一品」，同樣蓋著蓋著就出現天坑，甚至比豐采520旁邊的還要大，但是事過境遷停工一陣子、縣長震怒之後，這個案子現在改名為「浩瀚高峰匯」，就像船過水無痕。

sway強調，在房地產行業中，台灣是一個落後的國家，因為黑心建商是被推崇的。即使建案出現天坑，市場上卻還在銷售、價格還在上漲，新竹人還是花大錢買豐邑，而新竹縣政府除了震怒5分鐘給記者拍照，沒有任何作為，就算這個案子已經停工5次，可能過一陣子又復工了。



邱顯智補充，2015年10月24至26日，豐邑建設在竹北市的「浩瀚一品」建案工地，3天內連續發生3次崩塌。期間25日更因為大面積模板、土石坍塌，讓工地變成一個深達5層樓，如同一個足球場大小的超級大坑洞。當時，楊文科同樣表示認為事態嚴重，「第一時間就趕到現場」。



邱顯智表示，這種紙糊建案，如果真有居民入住，會發生什麼悲劇，豐邑當然知道。921大地震發生時，因為豪隆建設的東勢王朝建案偷工減料，導致28人死亡。1999年9月21日凌晨1點47分15.9秒，台灣發生芮氏規模7.3的地震。在102秒的嚴重搖晃下，台中東勢的王朝大樓從原本14層高，一下子折斷，整棟倒塌。65個住戶有超過半數都埋在地下，更導致28人死亡，「而豪隆建設的負責人劉樹居，就是豐邑建設現任的董事長」。

邱顯智指出，面對這種草菅人命的惡劣建商，楊文科縣長卻只是一再震怒，等到新聞過去，就再放水讓豐邑復工。理由或許很簡單，「2022年9月，楊文科被爆出位於竹北市光明六路東二段的競選總部，前身是豐邑建設建案「TECH PARK」的接待中心」。

邱顯智指出，楊文科的說法是，競選總部的空間是向豐邑建設租用的。邱顯智質疑，既然是租用的，楊文科應該解釋清楚，有沒有付給豐邑建設租金？有沒有相關的明細？還是接受豐邑的實物捐贈？有沒有如實申報？



邱顯智說明，事實上，建築法第58條規定，建築物在施工中有危害公共安全或妨礙公共交通的情事時，地方政府主管機關除了勒令停工或修改，必要時，得強制拆除；然而，楊文科一而再「第一時間趕到現場」、「勒令停工徹底調查」，然後再「輕率復工繼續坑」，恐怕不是因為不知道怎麼治豐邑，而是根本不想治豐邑。

Sway強調，目前已證實豐邑建設的施工品質不適任於這個行業，政府首先應即刻對豐邑建設停牌，並制定相關規定，禁止連續發生重大工安意外的公司，繼續經營建築相關的行業；同時應定期發布公告，羅列施工品質不良的黑心建商，供民眾及消費者參考。此外，中央政府並應該積極督促地方政府，尤其針對黑心建商，應落實更嚴格的公安檢查。