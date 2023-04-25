　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

巴拉圭4／30總統大選「勝負牽動台灣邦交」　重點一次看

▲▼巴拉圭4月將舉行總統大選，左為執政黨紅黨候選人潘尼亞（Santiago Pena），右為在野黨候選人艾里格里（Efrain Alegre）。（圖／路透）

▲巴拉圭4月30日將舉行總統大選，左為執政黨紅黨候選人潘尼亞（Santiago Pena），右為在野黨候選人艾里格里（Efrain Alegre）。（圖／路透）

文／中央社亞松森24日綜合外電報導

台灣在南美洲唯一的邦交國巴拉圭本月30日舉行總統大選，執政黨候選人潘尼亞與左派的在野黨候選人艾里格里支持率不相上下，後者已說若勝選將重新檢討台巴關係。

美洲協會/美洲國家協會（AS/COA）推出專文重點整理本次巴拉圭大選概況。

● 大選含總統、國會及地方 總統任期5年不連任

巴拉圭總統任期5年不得連任，採一輪投票沒有決選，4月30日投票，勝選者8月15日就任。4月30日另同時舉行參眾兩院、17州州長及所有州議會改選，各級議員得連選連任。

巴拉圭人口約725萬，其中約500萬18到75歲者為登記合格選民。雖然巴拉圭有海外不在籍投票設計，但程序相對繁瑣，旅居阿根廷的200萬巴國民眾僅有3.1萬為登記合格選民。

▲▼巴拉圭執政黨紅黨總統候選人、前財長潘尼亞（Santiago Pena）4月18日在首都亞松森舉辦競選集會活動。（圖／路透）

▲巴拉圭執政黨總統候選人潘尼亞18日在首都亞松森舉辦競選集會活動。（圖／路透）

● 執政黨陷組織犯罪醜聞

現任總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）的執政黨「紅黨」（Colorado Party,ANR）由前財長潘尼亞（Santiago Pena）出馬角逐總統。

紅黨主導巴拉圭政壇數十年，在巴國獨裁統治期間一黨獨大。2008年4月巴國首次總統大選雖短暫結束紅黨長年執政，但2013、2018年兩屆大選又由紅黨贏回。目前紅黨一些高層涉入與組織犯罪相關的重大醜聞，甚至有人遭美國制裁。阿布鐸的支持率更掉到僅剩18.6%。

巴拉圭國會去年10月一份報告指出，巴國前總統卡提斯（Horacio Cartes）涉及洗錢、販毒、香菸走私等大量罪嫌，他旗下公司甚至與北韓有資金往來。

儘管問題叢生，商業大亨身分的卡提斯卻仍是紅黨黨魁，也導致紅黨內部分裂為兩派，一派以卡提斯為首，另一派則由現任總統阿布鐸領導。

去年12月黨內初選，卡提斯屬意的潘尼亞擊敗阿布鐸陣營的候選人勝出，然而黨內裂痕未彌合；自己也貪瀆纏身的阿布鐸暗指卡提斯為國家的「癌細胞」，還說潘尼亞並非最佳候選人，也不幫潘尼亞輔選。

潘尼亞是卡提斯在總統任內的財長，曾任國際貨幣基金（IMF）經濟學家。他的政見聚焦吸引外國投資、維持低賦稅和減少外債，支持維繫與台灣的邦交。他的副手阿里亞納（Pedro Alliana）是前眾議員，也當過紅黨主席。

▲▼巴拉圭在野黨聯盟領袖和總統候選人艾里格里（Efrain Alegre）4月17日接受路透社專訪。（圖／路透）

▲在野黨聯盟推舉的候選人艾里格里17日接受路透社專訪。（圖／路透）

● 20多個在野勢力結盟 共推艾里格里出馬挑戰

由23個政黨與涵蓋政治光譜各端的人士共組聯盟對抗紅黨，共推曾3度角逐總統選舉的律師艾里格里（Efrain Alegre）出馬。

左派的艾里格里是藍黨（PLRA）主席，在2008到2012年藍黨執政期間曾任公共工程與通訊部長。他的競選主軸為反貪，訴求「縱容黑幫vs保護家鄉」，經濟上主張平衡國家預算，盼以撙節代替加稅。他表示要嚴抓逃漏稅、減少勞工非必要負擔，還要增加街頭攝影機與見警率提升治安。

外交政策上，艾里格里說要捨台灣就北京，為巴拉圭的黃豆與牛肉打進中國市場，並要與拉美各國左派領袖建立關係。他的競選搭檔努涅斯（Soledad Nunez）2014年曾以31歲之齡擔任住房部長，創巴國最年輕部會首長紀錄，若勝選也將是巴拉圭首位女性副總統。

▲▼巴拉圭執政黨紅黨總統候選人、前財長潘尼亞（Santiago Pena）4月18日在首都亞松森舉辦競選集會活動。（圖／路透）

▲潘尼亞所屬的紅黨內部分歧巨大。（圖／路透）

● 民調顯示兩強在伯仲之間

民調機構Encuesta Atlas在4月初的民調顯示，艾里格里的支持率為38.1%，潘尼亞為36.4%；GEO在2月時做的民調，艾里格里39.7%，潘尼亞35.3%；Datos在3月底到4月初的民調，艾里格里40.6%，潘尼亞35.5%。

除艾、潘兩人外另有11人角逐總統選舉，民調位居3、4的兩位候選人顧巴斯（Paraguayo Cuba）及阿塞維多（Euclides Acevedo）分有約10%、5%的支持率，兩人得票高低也恐牽動艾里格里、潘尼亞間的勝負。

▲▼巴拉圭親中的在野黨總統候選人艾里格里。（圖／路透）

▲艾里格里立場相較潘尼亞更為親中。（圖／路透）

● 焦點議題與其他

民調顯示貪腐、經濟、安全為巴拉圭選民關注的前三大議題，今年3月的民調有65%的受訪選民把肅貪放在首位。

4月30日大選另要改選巴國眾議院全部80席、參議院全部45席的所有議員。目前紅黨在眾院42席微幅過半，在參院只有17席；藍黨在眾院有30席、參院13席是第2大勢力，但藍黨這次與其他在野勢力組成聯盟，除總統選舉外都會各自推派候選人，新國會版圖難料。

當天也要改選巴國17州的州長，目前13個州為紅黨執政。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
平時有演練！聯華員工驚險逃生　同事躲冷凍庫喪命「可能太緊張」
快訊／好消息！　3人無生命跡象救回
家屬重返現場招魂擲嘸筊　哥悲痛喊話：下班了…
快訊／會計師挨罰13億！　公司將上訴
快訊／「快篩實名制」本周賣最後一輪　5／1同步退場
快訊／指揮中心下周解編！　新冠改第四類傳染病
LIVE／新冠改類「指揮中心解散」　王必勝最新說明
賓士違停世新後門...明仁會成員猝死！　家屬說話了
台北停車場「1小時40」超驚喜！　細看竟是陷阱題
聯華大火7死　公司：員工從優賠償
5／8起到日本玩免三劑疫苗、陰性證明　2個QRcode仍建議

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

京都小學生放學驚見「人類斷指」！2cm連著指甲　斷面不完整

尹錫悅訪美收大禮　Netflix宣布投資南韓內容產業「4年766億」

天花板燒到崩塌！印尼購物中心「火舌直竄」畫面曝光　37人急送醫

6頭牛詭遭「割舌分屍」死狀悽慘　現場竟然0血跡！美牧場主嚇壞

尪買刮刮樂當禮物　人妻刮出「1千萬最大獎」嚇壞：最棒生日禮

巴拉圭4／30總統大選「勝負牽動台灣邦交」　重點一次看

她住Airbnb狂歡整晚！隔天驚覺「插座藏針孔」　淋浴畫面全被偷拍

男女員工都要脫光檢查！這間網購公司遭爆以「羞辱性手段」監控

孩子不像他！人夫堅持驗DNA　結果沒綠「12年婚姻卻毀了」

動子宮手術「醒來半隻手截肢」！　女舞者崩潰怒控醫院：毀我一生

兒私自賣車媽氣炸來討　辯稱：他智商有問題

趙小僑愛女「典典寶寶」喊哥哥惹！　「寵妹魔人」劉子銓一聽瞬間燦笑

李洪基來台找翻譯吵架全笑歪XD 抓包粉絲「上次沒來看演唱會？」

林心如女兒打視訊喊：不要掛！　「媽媽在上班」...鳳小岳一句話安撫失敗

1年半走3個...兒女車禍亡　媽悲20萬修復費付不出

寶寶性別趴揭曉見藍色 爸興奮拍手媽臉奧嘟嘟

朋友半夜喝醉睡路邊到下午　他找10hrs：為何不帶手機

調皮理髮師幫披特製圍布　男客見「頭+娃娃身」笑翻

小6女「翹課」大甲媽送冷飲　自曝來第5次：有請假啦～

婦人騎車闖平交道卡住 太魯閣司機暴怒罵人！

京都小學生放學驚見「人類斷指」！2cm連著指甲　斷面不完整

尹錫悅訪美收大禮　Netflix宣布投資南韓內容產業「4年766億」

天花板燒到崩塌！印尼購物中心「火舌直竄」畫面曝光　37人急送醫

6頭牛詭遭「割舌分屍」死狀悽慘　現場竟然0血跡！美牧場主嚇壞

尪買刮刮樂當禮物　人妻刮出「1千萬最大獎」嚇壞：最棒生日禮

巴拉圭4／30總統大選「勝負牽動台灣邦交」　重點一次看

她住Airbnb狂歡整晚！隔天驚覺「插座藏針孔」　淋浴畫面全被偷拍

男女員工都要脫光檢查！這間網購公司遭爆以「羞辱性手段」監控

孩子不像他！人夫堅持驗DNA　結果沒綠「12年婚姻卻毀了」

動子宮手術「醒來半隻手截肢」！　女舞者崩潰怒控醫院：毀我一生

京都小學生放學驚見「人類斷指」！2cm連著指甲　斷面不完整

半夜門鈴響！大門鎖被狂按　屋主一看「老鼠輸密碼」嚇傻

青農夢想園地在彰化　第二屆好食好事「食農創生計畫」開訓

產官合作攜手處「鋰」　南消四大與鋰電池大廠辦火災應變研討會

差一點被爆頭　大谷翔平還能跟捕手開玩笑：下一個輪到你

宋智孝告經紀公司憤怒再發聲！　隔空開砲「已到忍無可忍的地步」

最狂國中生！林沛萱全中運跳高達亞運標　史上第1人

台鐵7工地設「電子輔助瞭望員」 列車接近就警報！明年擴大實施

瞄準疫後商機！城市科大攜手東南「首創旅遊專班」　培育觀光人才

王尉永教召回部隊報到 范玉禹升一軍長中繼待命

馬麻回來惹！黏人汪電梯前守候 一開門「驚喜變驚嚇」網友笑翻

國際熱門新聞

加拿大22歲演員想變BTS智旻　整形整到死

男因大麻被判死　富豪急喊留人

房子才買1年多　6千萬豪宅解體墜崖

迷姦醒來被全裸硬上！5女面試遭性侵

下機忙自拍！印度官員遭「直升機旋翼斬首」慘死

劇痛以為腎結石　18歲女送醫意外「生下女兒」

尹錫悅：無法接受拿百年前之事　要日本下跪

人妻突然身亡　夫悲痛揭被大兒子性侵真相

Google Map「歪香菇裸男」又來了　現身撒哈拉沙漠

飲料冰櫃驚見遺體　竟是猝死旅客

瓜地馬拉官員：不要求台灣送錢

6個月前才逃死　3歲童又被猴推巨石砸死

波海3國痛批盧沙野　召見中代表「洗臉」

肯亞增至73名邪教徒亡！　洗腦「絕食見耶穌」

更多熱門

相關新聞

巴拉圭總統候選人：與台建交「失去很多機會」

巴拉圭總統候選人：與台建交「失去很多機會」

巴拉圭總統大選將於30日舉行，結果恐怕決定台灣是否能保住這個南美洲唯一友邦。反對黨聯盟代表候選人艾里格里（Efrain Alegre）日前批評，與台灣長年邦交正導致巴拉圭「失去機會」，若他當選總統，將「重新評估」雙邊關係。

吳釗燮：中假承諾誘外交轉向　前友邦陷債務陷阱

吳釗燮：中假承諾誘外交轉向　前友邦陷債務陷阱

俞大㵢籲巴拉圭珍惜台灣　勿信中國假承諾

俞大㵢籲巴拉圭珍惜台灣　勿信中國假承諾

勝選建交中國　巴拉圭總統候選人：未從台灣邦交獲足夠利益

勝選建交中國　巴拉圭總統候選人：未從台灣邦交獲足夠利益

日經：巴拉圭大選將決定台灣能否保住南美洲友邦

日經：巴拉圭大選將決定台灣能否保住南美洲友邦

關鍵字：

巴拉圭巴拉圭大選巴拉圭總統總統候選人南美友邦台灣友邦

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台南父女搶廁所　79歲爸持拐杖爆頭殺女

鄭人碩爆分手小薰「近況曝光」

門診炸裂！　醫喊快升天：一堆發燒拉肚子

快訊／能高縱走失聯　美籍女教授尋獲「已屍僵」

人妻獻身校長　換兒就讀明星學校

以為遇真愛！50歲阿姨與22歲帥哥開房卻悲劇了

「農媛」攻陷純樸鄉下　穿蕾絲肚兜下田全走光

即／彰化聯華食品廠大火！「7無生命跡象」3受困

獨／純女校又少一所！北市達人女中「首招男生」

聯華食品大火已7人亡　躲2冷凍庫成鐵棺材

加拿大22歲演員想變BTS智旻　整形整到死

曾格爾爸護女嗆：妳有資格當律師？　她超狂回文

台灣TOYOTA小改款Altis價格曝光

7-11新門市有均一價專區、果汁吧

即／白色賓士男屍耳分曝　明仁會貼身保鑣年僅24歲

更多

最夯影音

更多
兒私自賣車媽氣炸來討　辯稱：他智商有問題

兒私自賣車媽氣炸來討　辯稱：他智商有問題
趙小僑愛女「典典寶寶」喊哥哥惹！　「寵妹魔人」劉子銓一聽瞬間燦笑

趙小僑愛女「典典寶寶」喊哥哥惹！　「寵妹魔人」劉子銓一聽瞬間燦笑

李洪基來台找翻譯吵架全笑歪XD 抓包粉絲「上次沒來看演唱會？」

李洪基來台找翻譯吵架全笑歪XD 抓包粉絲「上次沒來看演唱會？」

林心如女兒打視訊喊：不要掛！　「媽媽在上班」...鳳小岳一句話安撫失敗

林心如女兒打視訊喊：不要掛！　「媽媽在上班」...鳳小岳一句話安撫失敗

1年半走3個...兒女車禍亡　媽悲20萬修復費付不出

1年半走3個...兒女車禍亡　媽悲20萬修復費付不出

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面