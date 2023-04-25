巴拉圭4／30總統大選「勝負牽動台灣邦交」　重點一次看

▲巴拉圭4月30日將舉行總統大選，左為執政黨紅黨候選人潘尼亞（Santiago Pena），右為在野黨候選人艾里格里（Efrain Alegre）。（圖／路透）

文／中央社亞松森24日綜合外電報導

台灣在南美洲唯一的邦交國巴拉圭本月30日舉行總統大選，執政黨候選人潘尼亞與左派的在野黨候選人艾里格里支持率不相上下，後者已說若勝選將重新檢討台巴關係。

美洲協會/美洲國家協會（AS/COA）推出專文重點整理本次巴拉圭大選概況。

● 大選含總統、國會及地方 總統任期5年不連任

巴拉圭總統任期5年不得連任，採一輪投票沒有決選，4月30日投票，勝選者8月15日就任。4月30日另同時舉行參眾兩院、17州州長及所有州議會改選，各級議員得連選連任。

巴拉圭人口約725萬，其中約500萬18到75歲者為登記合格選民。雖然巴拉圭有海外不在籍投票設計，但程序相對繁瑣，旅居阿根廷的200萬巴國民眾僅有3.1萬為登記合格選民。

▲巴拉圭執政黨總統候選人潘尼亞18日在首都亞松森舉辦競選集會活動。（圖／路透）

● 執政黨陷組織犯罪醜聞

現任總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）的執政黨「紅黨」（Colorado Party,ANR）由前財長潘尼亞（Santiago Pena）出馬角逐總統。

紅黨主導巴拉圭政壇數十年，在巴國獨裁統治期間一黨獨大。2008年4月巴國首次總統大選雖短暫結束紅黨長年執政，但2013、2018年兩屆大選又由紅黨贏回。目前紅黨一些高層涉入與組織犯罪相關的重大醜聞，甚至有人遭美國制裁。阿布鐸的支持率更掉到僅剩18.6%。

巴拉圭國會去年10月一份報告指出，巴國前總統卡提斯（Horacio Cartes）涉及洗錢、販毒、香菸走私等大量罪嫌，他旗下公司甚至與北韓有資金往來。

儘管問題叢生，商業大亨身分的卡提斯卻仍是紅黨黨魁，也導致紅黨內部分裂為兩派，一派以卡提斯為首，另一派則由現任總統阿布鐸領導。

去年12月黨內初選，卡提斯屬意的潘尼亞擊敗阿布鐸陣營的候選人勝出，然而黨內裂痕未彌合；自己也貪瀆纏身的阿布鐸暗指卡提斯為國家的「癌細胞」，還說潘尼亞並非最佳候選人，也不幫潘尼亞輔選。

潘尼亞是卡提斯在總統任內的財長，曾任國際貨幣基金（IMF）經濟學家。他的政見聚焦吸引外國投資、維持低賦稅和減少外債，支持維繫與台灣的邦交。他的副手阿里亞納（Pedro Alliana）是前眾議員，也當過紅黨主席。

▲在野黨聯盟推舉的候選人艾里格里17日接受路透社專訪。（圖／路透）

● 20多個在野勢力結盟 共推艾里格里出馬挑戰

由23個政黨與涵蓋政治光譜各端的人士共組聯盟對抗紅黨，共推曾3度角逐總統選舉的律師艾里格里（Efrain Alegre）出馬。

左派的艾里格里是藍黨（PLRA）主席，在2008到2012年藍黨執政期間曾任公共工程與通訊部長。他的競選主軸為反貪，訴求「縱容黑幫vs保護家鄉」，經濟上主張平衡國家預算，盼以撙節代替加稅。他表示要嚴抓逃漏稅、減少勞工非必要負擔，還要增加街頭攝影機與見警率提升治安。

外交政策上，艾里格里說要捨台灣就北京，為巴拉圭的黃豆與牛肉打進中國市場，並要與拉美各國左派領袖建立關係。他的競選搭檔努涅斯（Soledad Nunez）2014年曾以31歲之齡擔任住房部長，創巴國最年輕部會首長紀錄，若勝選也將是巴拉圭首位女性副總統。

▲潘尼亞所屬的紅黨內部分歧巨大。（圖／路透）

● 民調顯示兩強在伯仲之間

民調機構Encuesta Atlas在4月初的民調顯示，艾里格里的支持率為38.1%，潘尼亞為36.4%；GEO在2月時做的民調，艾里格里39.7%，潘尼亞35.3%；Datos在3月底到4月初的民調，艾里格里40.6%，潘尼亞35.5%。

除艾、潘兩人外另有11人角逐總統選舉，民調位居3、4的兩位候選人顧巴斯（Paraguayo Cuba）及阿塞維多（Euclides Acevedo）分有約10%、5%的支持率，兩人得票高低也恐牽動艾里格里、潘尼亞間的勝負。

▲艾里格里立場相較潘尼亞更為親中。（圖／路透）

● 焦點議題與其他

民調顯示貪腐、經濟、安全為巴拉圭選民關注的前三大議題，今年3月的民調有65%的受訪選民把肅貪放在首位。

4月30日大選另要改選巴國眾議院全部80席、參議院全部45席的所有議員。目前紅黨在眾院42席微幅過半，在參院只有17席；藍黨在眾院有30席、參院13席是第2大勢力，但藍黨這次與其他在野勢力組成聯盟，除總統選舉外都會各自推派候選人，新國會版圖難料。

當天也要改選巴國17州的州長，目前13個州為紅黨執政。